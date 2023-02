Paris 2024 dévoile le logo des disciplines (pictogrammes) et le look visuel des JO

À 540 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les pictogrammes des disciplines et l’identité visuelle de ces JO ont été dévoilés.

Paris 2024 approche à grands pas et chaque actualité les concernant nous le rappelle chaque jour, un peu plus. En ce mercredi 8 février 2023, c’est bien visuellement que les prochains jeux se déroulant dans la capitale ont franchi une étape.

Le « Look of the games », tel qu’il est désigné, est désormais connue du grand public. Pas mal de rose, beaucoup de bleu, un peu d’or, des touches de vert, mais aussi de blanc, le tout dans des formes géométriques… Voilà de quoi est faite l’identité visuelle de ces jeux tant attendue. Comme le décrit le communiqué, ce « look » rendrait ainsi hommage « à l’élégance, à la créativité et à l’art de vivre ‘‘à la française’’ ».

Images de synthèse de Paris en 2024

« Look » des Jeux olympiques de Paris 2024

« Look » des Jeux paralympiques de Paris 2024

Pour ce qui est des logos des 62 disciplines olympiques, Paris 2024 mise un style moderne et épuré. Un constat largement similaire pour ce qui est des 23 pictogrammes des sports paralympiques. « Représentés sous forme de blasons », ces logos sont aussi des « témoins de l’ambition créative de Paris 2024 ».

Les 62 logos des disciplines olympiques

Les 23 logos des disciplines paralympiques

À lire aussi