Au lendemain de Paris 2024, Le Coq Sportif prolonge avec les équipes de France Olympiques et Paralympiques pour 2025 et 2026

Malgré un contexte difficile et des relations plus que tendues, Le Coq Sportif a remporté le dernier appel d’offres pour être l’équipementier des Equipes de France Olympiques et Paralympiques pour 2025 et 2026.

Dans le détail, la marque, aux côtés du CNOSF depuis 2021, sera concerné pour 9 compétitions dont les Jeux Olympiques d’hiver 2026 disputés en Italie du 6 au 22 février.

« L’offre proposée par Le Coq sportif s’inscrit dans une temporalité inédite avec la constitution d’un futur Comité d’organisation pour les Jeux d’hiver 2030 et où la continuité avec l’Olympiade qui vient de s’achever est un facteur clé de réussite, tout en tenant compte de la situation de l’équipementier retenu. Ce marché, qui concerne uniquement les tenues de représentation, représente au total 52.000 pièces qui devront être produites pour les besoins olympiques et 7.600 pour les besoins paralympiques. Une collection unique sera produite pour les Jeux d’hiver de Milan Cortina 2026 » explique le CNOSF.

Reste à savoir combien de marques s’étaient portées candidates auprès du CNOSF pour ce lot… Certains diront que le choix du Coq Sportif est avant tout politique… Ces dernières semaines, la marque est notamment assigné en justice par la Fédération Française de Rugby pour un impayé de 5,3 millions d’euros.

Pour les JO de Paris 2024, Le Coq Sportif était dans le dur financièrement et à la limite de fournir les quantités de pièces prévues pour la délégation française. Le comité d’organisation des JO de Paris avait alors fait un prêt de 3 millions d’euros à la maison-mère de la marque, la holding suisse Airesis, pour lui permettre de tenir ses délais. « Pour nous, c’était quand même assez anxiogène. Maintenant, on était trop avancé pour reculer. Il fallait qu’on ait les tenues. Il n’y avait pas forcément de plan B. Il y a eu un soutien financier de Paris 2024 qui s’est fait. C’était sans doute la solution », avait expliqué le président du CNOSF David Lappartient début juillet.

Les fameuses tenues de représentation des Equipes de France des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été conçues par le designer Stéphane Ashpool, directeur artistique de la collection.

