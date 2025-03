La Fédération Pickleball France (FPF) et la Fédération Française de Badminton (FFBaD) travaillent sur des opportunités de développement réciproques dans le but d’obtenir le statut de discipline associée auprès du ministère des Sports. Pour cela, les deux fédérations ont établi un plan d’action commun jalonnant l’année 2025.

Le choix de ce partenariat est guidé par des intérêts communs et la concrétisation d’un projet soutenu à la fois par Franck Laurent, président de la FFBaD, et Pierre Obozinski, président de la FPF. Cet investissement de la structure fédérale va s’étayer tout au long de 2025 avec des actions communes menées au cours des prochains mois

« La FFBaD et la FPF souhaitent désormais travailler de concert sur des problématiques communes concernant le développement et l’essor de leurs pratiques. Les différents entretiens menés avec les services de la fédération depuis le début de l’année ont mis en évidence la pertinence de ce rapprochement et de réelles opportunités de développement pour le badminton et le pickleball », confirme ainsi Franck Laurent.

Qu’est-ce que le pickleball ?

Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments empruntés au tennis, au tennis de table et bien évidemment au badminton. Cette similarité entraîne une synergie évidente entre les deux fédérations. Il se pratique ainsi sur un terrain de badminton au-dessus d’un filet de type tennis et se joue aujourd’hui principalement en format double (hommes, femmes et mixte), même si son format simple existe aussi.

Aujourd’hui, le pickleball regroupe plus de 3 000 pratiquants, dont un millier sont adhérents à la FPF. Extrêmement populaire outre-Atlantique, le pickleball est né aux Etats-Unis en 1965, puis officiellement introduit en France en 2015 comme un sport intergénérationnel, convivial et ludique.