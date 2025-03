Dans le contexte de la Journée Internationale des droits des femmes et du mois de l’égalité, Deloitte et le Paris Saint-Germain Féminin ont organisé le 19 mars au Parc des Princes l’évènement « Femmes capitales ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité de leur partenariat noué en 2022 pour valoriser la place des femmes sur tous les terrains, ceux du sport comme de l’entreprise. Il a réuni des acteurs économiques, des athlètes internationaux et des artistes autour d’une même ambition : célébrer le sport féminin et échanger sur l’influence qu’il peut avoir dans la société.

Cet évènement réaffirme l’engagement de Deloitte et du PSG en soutien à la croissance dynamique des sports féminins. Leur développement est un levier puissant pour faire progresser la parité, bien au-delà des terrains sportifs . A ce titre, Deloitte a mis à l’honneur des légendes et joueuses actuelles du Paris Saint-Germain, telles que Laure Bouleau, Laura Georges, Sabrina Delannoy, Sakina Karchaoui, Grace Geryoro. Ces figures inspirantes pour les nouvelles générations ont été célébrées à travers une œuvre unique, dévoilée à l’occasion de cette soirée.

Cette démarche reflète également les engagements internes de Deloitte en matière de mixité, d’équité à l’embauche et dans les évolutions professionnelles, de valorisation des parcours féminins, ainsi que la représentation des femmes dirigeantes. Un récent sondage de Deloitte Australie révèle d’ailleurs les bénéfices de la parité avec une augmentation de la performance (+ 17%), une meilleure prise de décision (+ 20%) et une plus grande collaboration au sein des équipes (+ 29%).

La déclaration