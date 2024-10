La Major League Soccer devient actionnaire de OneFootball

Cette semaine, la Major League Soccer (MLS) a officialisé son rapprochement capitalistique avec la plateforme OneFootball.

Dans le détail, OneFootball devient actionnaire de la société allemande et rejoint des clubs comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Dortmund, Liverpool, Arsenal ou encore l’OM.

Sur OneFootball, la MLS proposera des résumés de matchs mais aussi de la MLS Next Pro et de la MLS Next (championnat des jeunes entre 12 et 18 ans). L’occasion pour la société allemande, désormais partenaire officiel de distribution de contenu donc, d’étendre son offre et pour la MLS d’être relayé dans le monde entier.

Fondée en 2008 par Lucas von Cranach, OneFootball détient aujourd’hui les droits de diffusion de la Bundesliga au Brésil, de la Serie A en dehors de l’Italie, de la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence en dehors du marché européen et plein d’autres ligue et championnat à travers le monde.

« La mission de OneFootball est de permettre de vivre pleinement des contenus footballistiques sans précédent tout en donnant la possibilité aux propriétaires des contenus de se connecter directement avec leur public », rappelle Patrick Fischer, chef de la direction générale de OneFootball, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’accueillir la MLS au sein de notre comité consultatif et nous nous réjouissons à l’idée que ce partenariat étende sa couverture et favorise la croissance du soccer en Amérique du Nord et au-delà ».

OneFootball @MLS As of today, Major League Soccer and OneFootball have partnered to bring MLS content to the world. Fans can look forward to highlights and coverage of hundreds of matches across MLS, MLS NEXT Pro, and MLS NEXT. Download the @OneFootball app today pic.twitter.com/WFQaG0xjf0 — OneFootball (@OneFootball) October 1, 2024

