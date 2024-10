A 28 ans, Paul Fauvel nouveau Directeur Général du Dijon Football Côte-d’Or, le plus jeune DG du football professionnel français

Propriété depuis quelques mois de Pierre-Henri Deballon, le Fondateur de Weezevent, le Dijon Football Côte-d’Or officialise la nomination de Paul Fauvel au poste de Directeur Général.

Agé de 28 ans, Paul Fauvel « devient le plus jeune Directeur Général du football professionnel français » rappelle le club qui évolue cette saison en National.

Ancien DG de Bergerac FC (2019-2022), Paul Fauvel a exercé ces derniers mois la fonction de Directeur Marketing du Red Star avant de travailler plus récemment comme conseiller de Pierre-Henri Deballon, Président du DFCO.

Au poste de Directeur Général du club de Dijon, Paul Fauvel succède à Emmanuel Desplats qui est poursuivit pour « escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’agent sportif ou complicité ».

« L’opportunité de rejoindre un club comme le DFCO, qui compte dans le football national, était une proposition difficilement refusable ! Nous avons cette volonté, avec Pierre-Henri, de faire rayonner le club et d’écrire une nouvelle page de son histoire, dans cette mission qui s’annonce passionnante et difficile » explique Paul Fauvel, dans un communiqué. « Le contexte autour du football français nous obligera à avoir des valeurs fortes, tout en étant un club ingénieux sur toutes les facettes de son projet sportif, administratif et associatif. »

« Ancrer le club dans l’imaginaire collectif, faire du stade un lieu de fête, évidemment remonter les échelons sportifs, mais surtout pérenniser l’avenir du club seront les missions principales de Paul » ajoute Pierre-Henri Deballon. « Je sais qu’il partage les valeurs qui me sont chères, qu’il a su faire beaucoup avec peu de moyens, notamment en innovant et en prenant des risques. Aussi, je suis convaincu qu’il arrivera à embarquer toutes les énergies dans cette aventure. »