Mattel et la Formule 1 s’associent pour créer UNO Elite Formula 1, un jeu de cartes inédit où pilotes, écuries et stratégies transforment vos soirées en Grand Prix.



La Formule 1, reine des circuits, s’invite désormais autour des tables avec une édition spéciale du célèbre jeu de cartes UNO. Baptisée UNO Elite Formula 1, cette collaboration avec Mattel permet aux fans de vivre l’excitation des Grands Prix dans leur salon.

La première édition comprend un pack de démarrage de 112 cartes, quatre boosters et plus de 100 cartes Elite Action uniques représentant pilotes, écuries, directeurs et circuits, pour un total de plus de 1 000 cartes à collectionner.

Incarnez les stars des paddocks

Les mécaniques du jeu s’inspirent directement du sport automobile : cartes « Fan Boost », pénalités « drive through » ou coups stratégiques pour doubler un adversaire recréent l’intensité et la rivalité des courses. Les joueurs peuvent ainsi incarner Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Charles Leclerc et faire revivre leurs exploits autour d’une table plutôt que sur un circuit.

Katie Buford, vice-présidente et directrice mondiale des jeux chez Mattel, explique :

« Cette extension à UNO Elite apporte toute l’excitation du sport automobile au jeu traditionnel le plus populaire au monde, d’une manière interactive unique. UNO et la Formule 1 ont tous deux des fans extrêmement passionnés, et ces partenariats nous permettent d’attirer de nouveaux fans dans nos univers respectifs. »

Précommandes ouvertes

Disponible en précommande depuis novembre 2025, avec livraison prévue pour mi-décembre, UNO Elite Formula 1 sera également proposé chez d’autres détaillants dès 2026.

Après le succès des produits Hot Wheels, cette nouvelle collaboration illustre la volonté de la F1 et de Mattel de rapprocher les fans de la discipline au-delà des circuits, en transformant chaque partie de cartes en course stratégique et immersive. Une initiative qui séduira autant les jeunes joueurs que les collectionneurs aguerris.

