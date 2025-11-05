Pour fêter les 30 ans de Toy Story, Aston Martin s’associe à Pixar et transforme Buzz l’Éclair en pilote de Formule 1 avec un casque collector, entre nostalgie et adrénaline.

Et si Buzz l’Éclair et Woody quittaient la chambre d’Andy pour rejoindre le paddock ? À l’occasion du 30e anniversaire de Toy Story, Aston Martin Aramco et Pixar signent une collaboration inédite qui mêle l’univers de l’enfance à l’adrénaline de la Formule 1. Présentée lors du Grand Prix du Mexique 2025, l’opération s’inscrit dans le programme culturel du constructeur britannique, I / AM DROPS, qui allie art, musique et pop culture.

Au centre de cette initiative, deux pièces collector : un minicasque Buzz l’Éclair et un hoodie Toy Story x Aston Martin Aramco. Pensé comme un hommage au célèbre Space Ranger, le casque se veut prêt pour « n’importe quel Grand Prix… ou urgence intergalactique », tandis que le hoodie revisite les icônes du film sous une esthétique mêlant audace et nostalgie. Ces objets exclusifs sont accessibles via le programme I / AM DROPS, qui propose régulièrement des collaborations « money can’t buy ».

« Des moments qui résonnent »

Au-delà du clin d’œil à Pixar, cette opération célèbre des valeurs communes aux deux univers : amitié, courage et esprit d’équipe. « Personne ne gagne seul », rappelle la campagne, synthèse parfaite de la philosophie d’une écurie de F1 et de l’esprit de Toy Story. Du garage d’Aston Martin à Silverstone ou Mexico, Woody et Buzz incarnent une rencontre entre performance, créativité et émotion.

Pour Rob Bloom, chief marketing officer d’Aston Martin, cette initiative illustre la capacité de la F1 à devenir un phénomène culturel :

« Nous voulons créer des moments qui résonnent, qui parlent autant aux fans de sport automobile qu’aux rêveurs. »

La collaboration démontre ainsi que la F1 n’est plus seulement une course, mais un spectacle total où narration et émotion rivalisent avec la vitesse.

Pour tenter d’obtenir ces pièces collector, les fans doivent se préinscrire sur le site officiel d’Aston Martin. Toy Story célèbre donc ses 30 ans en grande pompe, et cette aventure entre Pixar et Aston Martin pourrait n’être que le début de nouvelles collaborations.

À lire aussi : Heineken prolonge son idylle avec la Formule 1