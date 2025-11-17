Fortnite signe une collaboration majeure avec la Formule 1 : dès le 20 novembre, les joueurs pourront afficher les couleurs des dix écuries via des skins et accessoires, dévoilés en marge du GP de Las Vegas.

Les fans de F1, on vous voit déjà sortir la CB… Après Star Wars, les Simpsons ou encore Daft Punk, Epic Games dégaine une nouvelle collaboration d’envergure : la Formule 1 débarque dans le Battle Royale le 20 novembre. Un crossover massif, pensé pour vibrer jusque dans les paddocks du Grand Prix de Las Vegas.

Depuis des années, Fortnite s’est imposé comme la plateforme ultime du crossover pop culture. Le jeu n’existerait plus sans cette mécanique : chaque saison, chaque mise à jour devient un événement, et les partenariats s’enchaînent sans jamais se ressembler. On a vu les joueurs s’envoler dans Space Mountain grâce à la collab Disneyland, on a vu une Peugeot faire un saut improbable dans l’île, une expérience Harry Potter teaser l’imagination collective, ou encore une performance virtuelle de Daft Punk enflammer les serveurs. C’est devenu la signature d’Epic Games : surprendre en permanence.

Pourquoi Alpha Tauri est là ?

Cette fois, c’est le monde de la F1 qui s’invite dans Fortnite. Et l’opération est annoncée comme l’une des plus importantes de ces dernières années. À partir du 20 novembre, les joueurs pourront acheter des tenues, pioches, planeurs et accessoires aux couleurs des dix écuries du plateau. Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren… tout le monde y passe. Il s’agit des livrées 2023, ce qui explique par exemple la présence du kit Alpha Tauri malgré son changement de nom en Racing Bulls cette saison.

Important à savoir : pas de pilotes jouables. Pas de Verstappen, pas de Hamilton, pas d’Alonso. Mais pour la communauté, ce n’est pas un frein : la fidélité des designs F1 suffit à créer l’engouement. Et visuellement, ces skins ressemblent déjà à un petit bijou de collectionneur.

Epic Games ne compte d’ailleurs pas se contenter d’un drop discret. Ce crossover sera mis en avant pendant le Grand Prix de Las Vegas, avec une promo XXL articulée autour de la course et de ce qu’elle représente en termes de spectacle mondial. À une semaine du GP, la communication est déjà lancée et la F1 joue clairement le jeu.

Fortnite ratisse large

Ce partenariat vient s’ajouter à une longue liste de collaborations majeures qui, ces derniers mois, ont encore dopé l’attractivité du jeu : Disney, Harry Potter, Les Simpsons, Peugeot, Daft Punk… Fortnite multiplie les univers, les ambiances et les fanbases pour rester incontournable.

Avec la F1, Epic Games touche un nouvel imaginaire : celui de la vitesse, de la mécanique, de la compétition extrême. Et pour un Battle Royale qui fonctionne à l’adrénaline, ça sonne presque comme une évidence.

