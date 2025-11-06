Les 24 Heures du Mans et L’Equipe poursuivent leur partenariat

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et L’Équipe viennent d’annoncer une excellente nouvelle pour les passionnés d’endurance : la reconduction de leur partenariat pour les années 2026 à 2029.

Ce renouvellement de quatre ans prolonge une collaboration déjà solide, initiée en 2021, et assure une visibilité maximale au FIA World Endurance Championship (WEC), avec en point d’orgue les mythiques 24 Heures du Mans.

Depuis 2021, L’Équipe s’est imposée comme le diffuseur historique du championnat du monde d’endurance. Ce nouveau contrat garantit une couverture totale et accessible à tous, sans abonnement payant supplémentaire pour les moments forts :

100 % des courses du FIA WEC et des 24 Heures du Mans diffusées sur le bouquet de chaînes L’Équipe.

Plus de 18 heures de direct dédiées aux 24 Heures du Mans, pour plonger au cœur de l’action non-stop.

L’intégralité des courses du FIA WEC disponible sur L’Équipe Live, la plateforme numérique du groupe.

Bon à savoir

L’Hyperpole des 24 Heures du Mans sera diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe à partir de 2026. Cette session qualificative ultra-intense promet une exposition accrue pour les pilotes et les teams.

L’Équipe ne se contentera pas de retransmettre les courses. Le partenariat inclut une couverture éditoriale renforcée avec des reportages immersifs dans les coulisses, des interviews exclusives avec les protagonistes et des contenus spéciaux pour revivre les grands moments de l’endurance.