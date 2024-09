La Formule 1 signe un partenariat avec Lego

Formula 1 et le groupe Lego s’associent et vont tenter de toucher une cible encore, et toujours, plus jeune.

Vous l’aurez certainement deviné, ce nouveau partenariat veut toucher une cible jeune. C’est la F1 qui le précise avouant avoir, « connu une forte croissance auprès des jeunes fans ». À travers l’Europe et aux États-Unis, plus de 4 millions de jeunes entre 8 et 12 ans, « tandis que 54 % des abonnés sur TikTok et 40 % sur Instagram ont désormais moins de 25 ans ».

Dès 2025, des produits Lego aux couleurs des écuries, des voitures et des pilotes seront commercialisés. Mais la F1 n’oublie pas non plus les collectionneurs adultes et promet également de belles activations comme en témoigne la McLaren P1 grandeur nature faite de Lego et conduite par Lando Norris !

« Les rétroviseurs tremblaient un peu » s’amuse le pilote britannique. Mais lui, comme nous, s’avoue bluffé du résultat.

Lego ne s’est pas retenu de dévoiler ce à quoi ressemblera le jouet Lego à l’effigie de Lewis Hamilton sur ses réseaux sociaux. Après son partenariat avec Nike, Lego passe la seconde en s’associant à la F1 dans son nouveau virage très sportif.

