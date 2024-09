La Ligue 1 McDonald’s dévoile son film de marque « We will show you » et tacle le cliché de Farmers League

Alors que la rentrée des classes commence à être digéré, la Ligue de Football Professionnel (LFP) dévoile le nouveau film de marque de la Ligue 1 McDonald’s baptisé « We will show you ».

Pour cette prise de parole, la LFP « prend à contrepied le cliché anglais « Farmers League », en recréant une opposition franco-britannique ».

Dans la vidéo longue de 2m30, un supporter anglais se fait « kidnapper » par des supporters français qui lui offrent un Tour de France et des ambiances propres à chaque territoire.

« Le film est fait pour apporter de la fierté »

Une campagne conçue par l’agence Sid Lee dans laquelle on retrouve un certain Thierry Henry dans la peau du pilote d’avion et survolant Monaco.

« Le film est fait pour apporter de la fierté » nous explique Jérôme Dumois, Directeur Transformation et Innovation LFP Media. « L’agence Sid Lee nous a accompagné sur le projet avec Big Productions et Adrien Lagier à la réalisation ».

« Ce film de marque surprend et marque une rupture avec les codes pré-établis du « film de pub football ». Ce n’est pas un énième film de football avec du beau jeu, mais davantage un clip avec ses acteurs, ses effets, inspirés des productions de Guy Ritchie avec ses références géographiques et culturelles fortes et ses détails (la mode, les façons de parler, de supporter) qui l’ancre dans la culture locale, française » ajoute un communiqué.

Un film qualitatif qui marque un nouveau positionnement de la marque Ligue 1 alors que le Championnat arbore depuis cette saison un nouveau logo (conçu par l’agence Leroy Tremblot) et un nouveau Namer avec McDonald’s.

Pour toucher une audience également internationale, la LFP a collaboré avec le média « 433 » et sa communauté de 75 millions de followers sur Instagram pour mettre en avant ce film.

