F1 – Un casque aux couleurs du PSG pour Pierre Gasly au Grand Prix de Grande-Bretagne 2024

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne 2024 disputé ce week-end à Silverstone, le pilote français Pierre Gasly arborera un casque aux couleurs du Paris Saint-Germain.

Sur ce casque spécial, outre le logo du club de football présent sur le devant et au dos, on retrouve les couleurs et le design du nouveau maillot extérieur « Tour Eiffel » présenté il y a quelques jours. Les mentions « Ici c’est Paris » et « Paris est magique » sont également bien visibles.

Un casque fabriqué par la marque Bell Helmets qui a été décliné en version miniature (échelle 1:2) et mis en vente en quantité limitée (360€) et signé par le pilote Alpine. Un goodies que pouvait notamment acheter les londoniens et touristes présents dans la capitale à la boutique PSG située sur Oxford Street.

« C’est un plaisir pour moi de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon club de cœur » – Pierre Gasly

Mercredi, Pierre Gasly était notamment de passage dans le point de vente pour rencontrer quelques chanceux et lancer cette activation.

« Pierre fait partie de la famille du Paris Saint-Germain, et nous sommes ravis de le voir porter nos couleurs. Cet événement dans notre flagship de Londres au moment de la sortie de notre maillot extérieur qui a inspiré cette édition de mini casques que Pierre a créé, symbolise la capacité du club, à toujours vouloir s’adresser et lier les différentes communautés de fans, que ce soit dans l’univers de la Formule 1 ou d’autres horizons. » explique Fabien Allègre, Directeur de la marque du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

« S’adresser et lier les différentes communautés de fans, que ce soit dans l’univers de la Formule 1 ou d’autres horizons » – Fabien Allègre

Pour l’occasion, un simulateur Formule 1 a été installé dans la boutique. Le club précise que les trois meilleurs participants ont eu le privilège d’affronter Pierre Gasly. « C’est un plaisir pour moi de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon club de cœur » ajoute le français. « Je suis honoré de porter ce casque aux couleurs du club pendant le Grand Prix de Silverstone ce weekend. Depuis quelques années, je suis de plus en plus proche du club. Je connais quelques joueurs et suis proche de l’équipe dirigeante, et tout cela ne fait que renforcer le sentiment d’implication quand je suis leurs saisons en France et en coupe d’Europe. J’espère que cette première collaboration en dehors des terrains et dans le monde de la Formule 1 plaira à tous les fans du Club et de football. »

Un univers du football qui intéresse Pierre Gasly puisque le normand a investi récemment dans le club de National du FC Versailles.

En s’affichant sur le casque du pilote ce week-end, le Paris Saint-Germain s’offre évidemment une campagne de visibilité intéressante. Une collaboration qui devrait nourrir quelques conversations sur les médias diffuseurs du Grand Prix.

Rappelons qu’il y a plus de 10 ans, l’écurie Sauber avait signé un partenariat avec le club anglais de Chelsea FC qui a eu son logo visible sur les monoplaces.

