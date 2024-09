Budget, droits TV, partenaires… La LNB ET DAZN détaillent les enjeux de la nouvelle saison 24-25 de Betclic Elite

Avec DAZN comme nouveau diffuseur, la Ligue Nationale de Basket (LNB) va tenter de trouver une stabilité de diffusion après le couac Skweek.

La Ligue Nationale de Basket commence la saison 2024/25 avec « une double dynamique » explique Philippe Ausseur, président de la LNB. Celle qui succède à un été olympique réussi pour le basket français, mais aussi de par la qualité du championnat, « le meilleur d’Europe » poursuit le président.

Le basket français, et la Betclic Elite en particulier, sont dans une passe particulière. La saison qui vient de s’écouler a été un succès « plus de 2 millions de spectateurs cumulés en Betclic Elite et en pro B, une augmentation de 11% des revenus extérieurs ». Mais la promesse d’un contrat sur le long terme avec le diffuseur Skweek est tombée à l’eau.

« Le contrat DAZN nous rapporte plus que celui de Skweek, y compris ce qu’aurait été la deuxième année de Skweek » – Philippe Ausseur, président de la LNB

Parce qu’en France, il n’y a pas que dans le foot que les droits TV font des histoires… Et en parlant de foot, c’est aussi DAZN, diffuseur de la Ligue 1 McDonald’s, qui diffusera l’intégralité de la Betclic Elite. Une partie de la Pro B restera sur les antennes de France 3 régions.

Hier, Brice Daumin, CEO DAZN France, participait au Media Day de la Ligue Nationale de Basket. DAZN est le nouveau diffuseur de la #BetclicELITE « Nous avons l’objectif de faire 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires cette saison, nous sommes dans plus de 200 pays »#DAZN pic.twitter.com/AWqFlJOFtL — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) September 19, 2024

DAZN s’empare (aussi) du basket

« L’année passée, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, cette année, on devrait atteindre les 4 milliards », ça calme comme entrée en matière. Voilà comment s’est introduit Brice Daumin, CEO de DAZN en France. « DAZN est une plateforme 100% digitale, on est pas un broadcaster habituel, on est le leader mondial de diffusion de sport en streaming, on est présent dans plus de 200 pays ».

Ce dernier a également présenté lors du point presse de rentrée de la LNB les différentes offres de la plateforme pour cette saison.

Et le seul moyen de voir la Betclic Elite sera de payer 19,99€ (sans engagement) ou 14,99€ (avec engagement d’un an). Pour ne voir que le basket ça fait cher, mais cette offre vous permet aussi d’avoir accès, entre autres, à une affiche de Ligue 1, des combats de PFL et boxe.

Trop cher ?

Le prix de 30€ par mois incluant la Ligue 1 proposé cet été a poussé les fans de la Ligue 1 à voir les matchs en streaming de manière illégale. Est-ce que la LNB craint un effet similaire ? « L’ensemble des ligues est en accord avec ce que je vais dire. On ne peut pas tolérer d’une manière ou d’une autre le piratage, sinon on remet en cause le modèle du sport professionnel » nous explique Philippe Ausseur.

« Au-delà du foot, tout le monde en subirait des conséquences totalement néfastes. Maintenant, dans le cas où un supporter dirait ‘‘Je ne regarde que le basket’’, effectivement l’offre est cher. Mais on ne peut pas monter une grille de tarification uniquement pour cette catégorie-là, sinon on ne s’en sort pas. Donc si on regarde le prix DAZN pour la fenêtre basket et ce qui est proposé pour ce prix, moi, je dis que c’est une belle offre ! »

Les matchs de Betclic Elite seront commentés par David Cozette et Stephen Brun. À noter que l’affiche du dimanche à 19h sera toujours diffusé en clair. Enfin « pour l’instant » comme l’ont répété à tour de rôle Brice Daumin et Fabrice Jouhaud, directeur général de la LNB.

Quoiqu’il en soit, il y a un bien un domaine dans lequel la LNB est sûr de réussir. « Cette année, les revenus extérieurs vont encore augmenter de 15% ! » précise Phillipe Ausseur.

Revenus et nouveautés

« C’est un chiffre qui est extrêmement prudent parce qu’il est certain. C’est simple, on a renoué à la hausse nos partenariats : le premier d’entre eux est le Naming avec Betclic, on a resigné Gedibois à la hausse, et sans rentrer dans le détail, le contrat DAZN nous rapporte plus que celui de Skweek, y compris ce qu’aurait été la deuxième année de Skweek. Tout ça fait que pour la saison qui vient, on sait d’ores et déjà qu’on aura 15% de revenus supplémentaires. »

Quel enjeu pour cette saison et les suivantes ? « Ouvrir le basket vers de nouvelles marques, vers des partenaires qui n’étaient pas dans le basket. On a quelques pistes, dans un certain nombre de secteurs. On n’a pas de partenaire financier au sens banques et assurances, il y a « fashion & retail » où il y a quelque chose à faire… »

La LNB aura de nouveaux arguments à faire valoir à de possibles futurs partenaires puisqu’elle a annoncé le rebranding de 2 compétitions (Leaders Cup et All Star Game) mais aussi, et surtout, la création de 2 nouvelles compétitions.

Il y aura d’abord le « Young Star Game » qui se déroulera le 21 janvier 2025 et qui verra s’affronter les meilleurs jeunes du championnat. Puis, en septembre 2025 à Roland-Garros, aura lieu la Supercoupe dans un format de final 4.

À lire aussi