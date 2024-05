La Juventus muscle son offre de création de contenu avec le bâtiment dédié « Creator Lab »

La semaine dernière, la Juventus a dévoilé son « creator Lab », un nouveau bâtiment dédié à la création des contenus numériques du club.

Pour continuer à nourrir et alimenter sa communauté, la Juventus se dote de studios spécifiques installés sur deux niveaux et dédiés à la production, au montage,..

« Au cours des dernières années, le storytelling et l’industrie des médias ont connu une révolution et le sport n’a pas suivi le rythme » explique Mike Armstrong, directeur marketing et communication de la Juventus, dans un communiqué. « Le Juventus Creator Lab vise à être à l’avant-garde de la narration, en offrant davantage à notre base de fans et en s’alignant mieux sur les tendances sociétales ». Comprenez que le club va continuer, comme les autres, à proposer du contenu « divertissant » et taillé sur mesure pour les réseaux sociaux.

« Le nombre de vues de nos vidéos sur notre écosystème a augmenté de 159% au cours des deux dernières saisons. Ce sont toutes des histoires qui n’ont pas été racontées auparavant et qui offrent un meilleur accès aux fans ainsi que des opportunités pour les partenaires » ajoute Marco Castellaneta, responsable des médias numériques.

Outre ce bâtiment installé au siège du club, la Juventus va également renforcer son travail avec certains médias digitaux et influenceurs comme Celine Dept, 433, Wave Sports + Entertainment, Stardust,..

Crédit photos : Juventus.com