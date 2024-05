« Fire », la chanson officielle de l’UEFA Euro 2024 par Meduza, OneRepublic et Leony

L’UEFA a dévoilé la chanson de Meduza, OneRepublic et Leony qui résonnera dans tous les stades allemands cet été pour l’Euro 2024.

Disponible depuis vendredi dernier sur toutes les plateformes, la chanson est intitulée « Fire » et est chantée par le groupe américain OneRepublic et la chanteuse allemande Leony. Elle est produite par le trio de DJ / producteurs italien Meduza, rendu célèbre grâce à leur titre « Piece of Your Heart » sortie il y a 5 ans.

Meduza a aussi décliné cette musique en différents morceaux pour « enrichir les séquences télévisées » ou encore avoir « une musique d’ambiance pour les équipes entrant sur le terrain et des moments clés tels que la remise du trophée » comme le précise l’UEFA.

OneRepublic, Leony et Meduza vont interpréter la musique lors de la cérémonie de clôture l’Euro 2024 à l’Olympiastadion de Berlin le 14 juillet, juste avant la finale. Sur toutes les plateformes de streaming, l’UEFA propose également une playlist.

Pour accompagner la présentation de cet hymne de l’Euro 2024, l’UEFA lance la campagne « Light Your Fire » sur les réseaux sociaux qui encourage les fans à partager leurs passions avec la possibilité de gagner des billets pour la finale à Berlin.

À lire aussi