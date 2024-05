Paris 2024 – Le Club France vise 35 millions d’euros de chiffre d’affaires et recherche ses 2000 volontaires

Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les français vont pouvoir célébrer et vivre les JO de manière intense au Club France, la plus grande fan zone (40 000m2) installée au parc de la Villette.

Alors que sa gratuité était encore en discussion il y a quelques mois, le lieu de célébration sera finalement payant, avec une entrée grand public fixée à 5€ pour les JO. Le Club France sera gratuit pendant les Paralympiques.

Le budget de fonctionnement du Club France est aujourd’hui estimé à 22 millions d’euros. Le CNOSF engage notamment 4,6 millions d’euros de fonds propres et le CPSF (paralympique) engage 2,45M€. D’autres acteurs comme le ministère des Sports et des JOP et l’ANS contribuent également.

Comme nous l’explique le CNOSF, le chiffre d’affaires projeté pour le Club France est de l’ordre de 35 millions d’euros, largement porté par les recettes du programme d’hospitalités et de partenariats.

Volontaires recherchés

Pour faire tourner ce futur lieu de vie, l’organisation s’appuiera notamment sur l’aide de bénévoles. Au total, 1 000 postes de volontaires sont recherchés au Club France pour la période des Jeux Olympiques et 1 000 également pendant les Jeux Paralympiques. Les missions concernent l’accueil et orientation de différents publics, la mise en place d’espaces, l’accompagnement de publics spécifiques, l’aide à l’animation des espaces sportifs, le soutien à l’accueil de groupes, …Si vous êtes intéressé(e), les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mai.

« Grâce à l’appui de futurs 1 000 volontaires, nous pourrons mener à bien nos missions de célébration des exploits sportifs, de médiatisation de nos athlètes et d’accueil du grand public et de l’ensemble du mouvement sportif français » nous explique Arnaud Courtier, directeur exécutif du Club France. « Nous sommes certains que le Club France sera une réussite, un événement qui permettra de créer du lien entre les supporters et les athlètes, qui nous laissera à toutes et tous des souvenirs impérissables ! »

« Le Club France de la Villette sera la seule et unique fan zone des Jeux et des Bleus pendant la période paralympique. Ce Club France, entièrement gratuit, sera synonyme de découverte, de fête et de célébration des athlètes français » ajoute Elie Patrigeon, Directeur Général du Comité Paralympique Sportif Français. « Plus que cela, le CPSF a pour ambition de donner un sens à ce lieu : il s’agit aussi de faire connaître aux français l’esprit et le supplément d’âme des jeux Paralympiques. Les partenaires, fédérations et écosystèmes qui seront implantés au Club France ont tous pour objectif de proposer une expérience incroyable et ainsi laisser un héritage immatériel fort pour les visiteurs. Mais nous le savons, un évènement d’une telle proportion n’est rien sans l’appui des volontaires ; ils sont essentiels et nous sommes persuadés qu’ils vivront eux aussi un moment inoubliable !

#JeuxOlympiques Jeux populaires ? Privatiser une grande partie du parc de La Villette pour un #ClubFrance payant?! 5 euros par pers et par jour, alors que vous affichez des dizaines de sponsors? Ça n’est pas possible @Sports_gouv 😤 revoyez votre copie ⬇️😤 https://t.co/OiRwKpERUb pic.twitter.com/9KWqfMaDO8 — gwen austin 🕊☮️🔻🎗️ (@gwenaustin75019) April 23, 2024

