La LFP officialise DAZN et beIN SPORTS comme diffuseurs de la Ligue 1 McDonald’s, voici le prix des abonnements de DAZN

En ce 1er août et en pleine actualité des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Ligue de Football Professionnel a officialisé ses accords avec DAZN et beIN SPORTS concernant les droits TV de la Ligue 1 McDonald’s.

Dans le détail, DAZN diffusera en exclusivité 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s lors de chaque journée de championnat et beIN SPORTS 1 match. Dans son offre d’abonnement, DAZN proposera notamment une offre qui permet de regarder uniquement 1 match par journée (voir plus bas).

« Ces accords stratégiques, conclus au terme d’un processus particulièrement rigoureux et collégial, offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs. L’accord conclu avec DAZN prévoit notamment des bonus atteignables significatifs (un premier bonus automatique de 50 millions d’euros sera ainsi déclenché dès le seuil d’1,5 million d’abonnés atteint lors de la première saison), et des clauses de sortie flexibles » explique la LFP dans un communiqué. « Ce partenariat ouvre la voie à des perspectives de développement importantes et confirme l’attractivité toujours plus forte du football français. »

Le montant des contrats signés n’a en revanche pas été communiqué par la Ligue de Football Professionnel. Selon Lequipe.fr, beIN SPORTS va payer 100 millions d’euros par saison pour un match. Dans le détail, cette somme serait composée de droits TV et de sponsoring (78,5M€ pour la diffusion en direct, 1,5M€ pour les droits quasi-direct et 20M€ de droits sponsoring). Reste à savoir précisemment ce que contient le pack sponsoring et quelle visibilité sera offerte en contrepartie.

De son côté, DAZN, qui diffusera notamment les 10 plus belles affiches de la saison, va dépenser 400 millions d’euros par saison selon L’Equipe ou encore RMC Sport.

Ligue 1 McDonald’s, où regarder et à quel prix ?

Si beIN SPORTS, installée depuis 2012 en France, est aujourd’hui présente dans les offres CANAL+, DAZN doit encore finaliser sa distribution. Si la plateforme de streaming sportif était dans les offres sport de CANAL+ ces derniers mois, elle n’y est plus pour le moment. beIN comme DAZN sont évidemment accessibles directement en abonnement OTT. Du côté, des tarifs, beIN SPORTS est à 15€par mois sans engagement.

Les tarifs de DAZN pour la Ligue 1 McDonald’s (officiel)

Du côté de DAZN, l’offre d’abonnement OTT est désormais connue. Il y aura deux offres distinctes baptisées « Unlimited » et « Super Sports ».

L’offre Unlimited

Avec l’offre « Unlimited », les futurs abonnés auront accès aux 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s par journée de championnat ainsi qu’aux autres sports diffusés comme la Betclic Elite, la PFL, la Ligue des Champions féminine de l’UEFA,…

Pour cet abonnement, il y a 3 offres de prix :

329,99€ si vous payez l’abonnement annuel en une fois

29,99€ par mois avec engagement de 12 mois (soit 359,88€ au total)

39,99€ par mois sans engagement

L’offre « Super Sports »

Avec la seconde offre, DAZN semble vouloir répondre à une tendance et un besoin de consommation. Un fan de football regarde bien souvent le match de son équipe et pas les autres.

Dans cette offre d’abonnement proposée à un tarif plus attractif, DAZN propose aux futurs abonnés de pouvoir streamer 1 seul match de Ligue 1 McDonald’s par journée de championnat. Le reste du catalogue de droits est également accessible.

Pour cet abonnement, il y a également 3 offres commerciales proposées :

164,99€ si vous payez l’abonnement annuel en une fois

14,99€ par mois avec engagement de 12 mois (179,88€ au total)

19,99€ par mois sans engagement

(liens partenaires)