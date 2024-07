Participez à l’évènement SponsorshipX Paris « l’avenir des partenariats mondiaux » du 7 au 9 août 2024 à Paris

L’AVENIR DES PARTENARIATS MONDIAUX

Participez à une conférence exceptionnelle alors que les fans du monde entier se réunissent à Paris pour l’événement international le plus attendu de 2024. Joignez-vous à SponsorshipX Paris pour établir des partenariats mondiaux et surfer sur la vague de l’innovation dans le marketing sportif, au cœur de la première ville touristique mondiale. Sous le thème « L’avenir des partenariats mondiaux », notre conférence promet d’être une exploration spectaculaire du paysage en constante évolution du sponsoring.

SOYEZ PRET A PLONGER

Alors que le plus grand spectacle sportif du monde se déroule à Paris, nous aborderons un large éventail de sujets qui façonneront l’avenir des partenariats. Attendez-vous non seulement à des échanges stimulants, mais également à une opportunité unique d’assister à la magie d’un monde qui se rassemble. Nous vous invitons à décrypter l’avenir des partenariats mondiaux et à définir le rôle des parrainages lors de ce voyage extraordinaire.

VOICI UN AVANT- GOUT DE CE QUI VOUS ATTEND

Ne manquez pas cette chance exceptionnelle d’explorer l’avenir du marketing de sponsoring au cœur de Paris dans l’effervescence des Jeux. Vous découvrirez des perspectives de réflexion à l’échelle mondiale alors que nous explorerons, des stratégies sous-jacentes aux collaborations de sponsoring locales et mondiales, aux tendances et tensions dans ce domaine, en passant par les approches avant-gardistes du marketing de sponsoring. Préparez-vous à briller au sein de cette communauté mondiale dans la Ville Lumière

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

KEYNOTES DE PREMIER PLAN

Prévues pour se dérouler sur la scène principale, ces sessions serviront de vitrine pour les conférenciers, pour les entretiens individuels et les tables rondes.

CONFERENCES

Les sessions simultanées sur plusieurs sites présenteront divers formats tels que des ateliers, des débats et des tutoriels.

XPERIENCES

Explorez le tour d’activation marketing « Dans les coulisses », les sites partenaires et les excursions à Paris.

Informations et billetterie

Pour plus de renseignements sur cet évènement organisé à la Maison Olympique du Canada, veuillez contacter Mark Harrison, fondateur de SponsorshipX (info@sponsorshipx.com ou mh3@mh3collective.com).

Pour découvrir en détail le programme, les intervenants et les tarifs : www.sponsorshipx.com/paris2024