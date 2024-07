Interview : Raynald Aeschlimann, CEO d’OMEGA, Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024

Depuis 92 ans, Omega est le Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques. Un partenariat emblématique du sport qui a nourrit l’image de l’horloger au fil des années.

Pour les JO de Paris 2024, 350 tonnes d’équipement et 550 techniciens sont nécessaires pour chronométrer chaque seconde des 329 épreuves et déterminer les résultats officiels et l’attribution des médailles d’or, d’argent et de bronze tant convoitées.

A travers son association avec le Comité International Olympique (CIO), Omega se distingue des autres partenaires mondiaux avec une visibilité sur les sites de compétition, un « privilège » rare. A Paris, l’horloger est également bien visible avec son horloge géante installée au Port de la Bourdonnais à proximité de la Tour Eiffel.

Pour en savoir plus sur ce partenariat qui durera encore jusqu’au moins 2032, nous avons posé quelques questions à Raynald Aeschlimann, le CEO d’Omega.

Sport Buzz Business : En terme de communication, la ville de Paris vous offre-t-elle la plus belle carte postale ?

Raynald Aeschlimann : De mon point de vue, les possibilités de cartes postales à Paris sont illimitées. C’est ce que nous avons adopté pour notre campagne publicitaire Paris 2024. Nous avons transformé la ville hôte en terrain de jeu sportif avec plusieurs de nos ambassadeurs concourant dans des sites emblématiques.

Notre publicité comptabilise pour le moment 56 millions de vues environ, ce qui prouve vraiment à quel point le monde est engagé dans les Jeux olympiques. Nous avons eu beaucoup de plaisir à créer notre communication autour de cette magnifique ville.

« Nous avons une visibilité qui met en évidence la relation solide et la confiance que nous avons établies avec le CIO »

SBB : Omega est le seul ou un des seuls sponsors à être visible sur les sites de compétition, pouvez-vous nous parler de cette visibilité plutôt rare pour un partenaire du CIO ?

RA : Il est important de préciser qu’Omega n’est pas un sponsor. Nous sommes le chronométreur officiel, et c’est très différent, car nous fournissons l’un des services les plus essentiels aux Jeux Olympiques.

Sans nos résultats et notre service de données, ces événements ne seraient tout simplement pas possibles. Alors oui, nous avons une visibilité mais je pense que cela met en évidence la relation solide et la confiance que nous avons établies avec le CIO. Notre relation remonte à 1932 et il y a un profond héritage dans ce que nous faisons.

SBB : Omega accompagne également des athlètes de premier plan, comment sélectionnez-vous vos ambassadeurs ?

RA : Le chronométrage Omega est impliqué dans de nombreux sports en dehors des Jeux Olympiques, comme la natation, l’athlétisme, le golf ou la voile, nous pouvons donc toujours remarquer un nouvel athlète passionnant qui arrive. D’une manière générale, il s’agit de trouver des personnes qui partagent nos valeurs de précision, d’excellence et qui repoussent les limites. Omega a un véritable esprit pionnier, nous aimons donc ceux qui sont « innovants » dans leurs propres performances sportives.

SBB : A travers le partenariat des JO et athlètes olympiques, quelle cible commerciale visez-vous ou quels sont vos enjeux commerciaux et marketing ?

RA : Je pense que le message le plus fort que nous voulons faire passer est celui de la fiabilité. Comme je l’ai déjà mentionné, notre rôle en tant que Chronométreur Officiel couvre 329 épreuves dans 32 sports à Paris 2024. Alors, si le monde peut voir qu’on nous fait confiance au plus haut niveau, alors ils nous associeront naturellement au fait d’être un marque fiable. Le défi est simplement de mettre en valeur l’innovation, l’héritage et la précision que nous offrons. Comme je l’ai dit, cela va bien au-delà du rôle de sponsor, et c’est ce qui nous rend unique.

SBB : Côté produits, vous proposez des montres Paris 2024. Pouvez-vous nous parler de cette collection ? Quel modèle se démarque en termes de ventes ?

RA : À chaque édition des Jeux Olympiques, nous créons des montres en édition spéciale qui célèbrent l’évènement. Pour Paris 2024, nous avons réalisé trois modèles différents, qui racontent chacun leur propre histoire.

Par exemple, la Speedmaster Chronoscope est axée sur le chronométrage de précision, tandis que la Seamaster Diver 300M prend vie grâce à une magnifique lunette dorée.

Le modèle le plus récent est définitivement celui qui se démarque. Il s’agit de la « Paris 2024 Bronze Gold Edition » et comporte l’inclusion d’or, argent et bronze. Elle présente un magnifique look vintage inspiré d’une montre Omega de 1939, un lien direct avec nos premières années de chronométrage.

A lire aussi