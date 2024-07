Comment la marque de maillot de bain Speedo aborde Paris 2024 – « Nous voulons que les gens aient la mentalité « Go Full Speedo » »

Peu avant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, le vice-président marketing sport Speedo fait le point sur le nouveau maillot de la marque et les objectifs.

Il y a quelques jours, la marque de maillot de bain Speedo nous invitait à venir tester leur tout dernier modèle en compagnie de Camille Lacourt. Le rendez-vous est pris. Direction la piscine du luxueux hôtel Molitor dans le 16e arrondissement, juste derrière Roland-Garros. Sur place, des journalistes du monde entier sont présents tout comme une partie de délégation australienne dont l’équipe de natation est équipée par Speedo.

Il est l’heure d’enfiler le nouveau Fastskin LZR Pure Valor 2.0, le tout dernier maillot de bain de la marque vendue 280€. Après avoir mis une bonne dizaine de minute à l’enfiler, tant le maillot colle au corps, plouf, dans l’eau. Mais alors qu’est-ce qui le différencie du maillot que les nageurs utilisaient à Tokyo en 2021 ?

170 nageurs en Speedo pour ces JO de Paris 2024

« La plus grosse différence, c’est le tissu déperlant (water repellent) que l’on utilise. » nous explique Kate Wilton, directrice des produits compétitifs d’Aqualab, le département de recherche de Speedo. « Nous travaillons en collaboration avec une entreprise qui protège les satellites des intempéries dans l’espace. C’est un tissu qui offre une résistance optimale à l’eau. Nous travaillons sur ce matériau avec eux depuis 50 ans pour trouver le meilleur possible pour nos maillots de bain. Tout ceci fait que nos nageurs se sentent plus légers dans l’eau parce qu’aucune goûte n’est absorbé et donc ils sentent plus rapide ! Ça a été très amusant de voir leurs réactions après leurs tests du maillot. »

Un maillot de bain qui sort de l’espace

Car les nageurs ont adoré et on doit avouer que nous aussi. On a eu l’impression de ne presque pas avoir de maillot et donc d’être « plus rapide ». Impressionnée par notre nage, Camille Lacourt, 5x champion du Monde et 5x champion d’Europe, n’en revient pas.

« Si je peux me permettre, depuis que cette technologie intitulée « Fastskin 2.0 » a été lancée, 80% des records du monde ont été atteint avec ce matériau. » nous précise fièrement Simon Rowe, vice-président marketing sport Speedo. S’il refuse de parler de chiffre marketing, il donne sans problème le nombre d’athlètes que feront les Jeux avec un maillot Speedo : « 170 ! ». Le plus connu d’entre eux ? Un certain Caeleb Dressel, 8x médaillés d’or olympiques, la dernière en date lors du 4x100m nage libre avec ses coéquipiers américains à Paris La Défense Arena.

Les objectifs de Speedo pour ces Jeux Olympiques ne sont finalement pas si marketing que ça. « Nous voulons que les gens aient la mentalité « Go Full Speedo » ! (la devise de la marque de sa dernière campagne.) À travers notre slogan, on veut pousser les gens à essayer quelque chose. Évidemment, les Jeux Olympiques mettent la natation sur un piédestal, mais « Go Full Speedo » n’est pas seulement à propos des Jeux, c’est à propos de sport, de compétition, d’engagement, de participer. »

