Ce dimanche 6 avril 2025, la Kings League France a donné son coup d’envoi, marquant l’arrivée dans l’Hexagone d’une compétition qui réinvente le football non sans ambition et audace.

Pour cette première édition, Deliveroo s’associe à l’événement en tant que Partenaire Majeur de l’équipe F2R, dirigée par un trio emblématique : le streamer Aminematue et les ex-footballeurs Samir Nasri et Jérémy Ménez.

Entre matchs au rythme effréné et règles inédites, cette ligue promet de fusionner passion du ballon rond, divertissement, et pourquoi pas, culture culinaire. Lancée à 16h, cette première journée a ouvert les hostilités d’un championnat hors normes. Initiée en 2022 en Espagne par Gerard Piqué, la Kings League s’implante désormais en France avec huit équipes portées par des personnalités du football et du streaming.

Aminematue, Nasri et Ménez avaient déjà uni leurs forces lors de la Kings World Cup 2024

Outre le trio d’F2R, on retrouve des figures comme Squeezie, Kameto, Michou, Domingo, Adil Rami, ou encore le duo Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Pour F2R, l’histoire a une saveur particulière : Aminematue, Nasri et Ménez avaient déjà uni leurs forces lors de la Kings World Cup 2024 au Mexique, représentant la France avec panache. Exit le football traditionnel, place à un format 7 contre 7 où jokers, remplacements tactiques et surprises rythment les rencontres. L’objectif de l’équipe F2R ? Enflammer les supporters, révolutionner les codes et viser la finale mondiale. Chaque match s’annonce donc comme un spectacle riche en rebondissements.

Deliveroo, un soutien de poids

Partenaire incontournable, Deliveroo s’affiche sur les shorts de l’équipe F2R et s’engage pleinement dans l’aventure. Sur le terrain, dans les tribunes ou à domicile, la marque accompagne les fans avec des animations alléchantes : maillots et shorts dédicacés, cadeaux exclusifs et tirages au sort pour remporter des places en live. Mieux, Deliveroo promet de régaler les supporters le dimanche soir. Une alliance qui place la food culture au cœur de cette nouvelle ère du ballon rond.