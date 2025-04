Le Stade Rennais Football Club franchit un cap dans sa stratégie digitale en dépassant le million d’abonnés sur TikTok. Une réussite fulgurante qui doit beaucoup à sa collaboration avec l’agence locale, With Barry, entamée en novembre 2024.

Et pour cause, en moins de cinq mois, cette alliance a permis au club breton de s’imposer comme une référence sur la plateforme préférée des jeunes générations, renforçant ainsi sa présence numérique et son attractivité auprès d’un public nouveau.

Depuis le début de ce partenariat, le compte TikTok du Stade Rennais a gagné près de 200 000 abonnés supplémentaires. Ce succès ne doit rien au hasard puisqu’il repose sur une stratégie minutieusement élaborée par With Barry, qui a su adapter la ligne éditoriale du club à la spontanéité et de l’énergie de TikTok.

Entre créativité, authenticité et respect de l’identité rouge et noir, les contenus proposés ont séduit les utilisateurs, générant pas moins de 33 millions de vues et 4 millions d’interactions en quelques mois seulement. Cette approche collaborative – menée à quatre mains entre l’agence et les équipes internes du SRFC – a permis de produire des vidéos percutantes, souvent virales, qui captent l’attention d’une audience jeune et connectée.

Pour information, le Stade Rennais devient le huitième club de Ligue 1 à franchir le cap du million d’abonnés sur TikTok, rejoignant le PSG, l’OM, l’OL, l’AS Monaco, le LOSC, l’OGC Nice et le RC Lens.