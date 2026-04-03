Le troisième ligne anglais Henry Pollock rejoint Matchroom Talent Agency, qui veut en faire une star mondiale. Une stratégie inspirée des sports de combat pour booster l’image du rugby.

L’arrivée d’Henry Pollock chez Matchroom Talent Agency n’est pas un simple changement d’agent. C’est un vrai repositionnement. À 21 ans, le troisième ligne des Northampton Saints et du XV de la Rose devient l’un des premiers joueurs de rugby à être intégré dans une machine à fabriquer des stars.

Derrière l’opération, Eddie Hearn avance sans détour. « Parfois, quelqu’un de spécial arrive avec tous les ingrédients pour changer le sport », explique-t-il, dans des propos relayés notamment par Rugbyrama. Traduction : Pollock est vu comme un produit à fort potentiel, bien au-delà du terrain.

« Vous allez le voir partout »

Le plan est limpide. Multiplier les apparitions, sortir du cadre rugby, aller chercher le grand public. « Vous allez le voir partout », promet Hearn. Plateaux télé, formats mainstream, storytelling autour du joueur… Matchroom applique ici les recettes qui ont fait son succès dans la boxe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matchroom Talent Agency (@matchroomtalentagency)

Et ça fonctionne. L’agence a déjà construit des profils hybrides comme Anthony Joshua ou, plus récemment, Luke Littler, devenu en quelques mois un phénomène médiatique au Royaume-Uni. Le rugby, lui, n’a jamais vraiment exploité ce levier.

Le provocateur Pollock coche toutes les cases

Pollock, lui, coche toutes les cases. Performant, clivant, identifiable. Ses célébrations, ses provocations, son style : tout est déjà prêt pour exister dans un écosystème plus large. Son profil intrigue autant qu’il divise et ça colle parfaitement avec ce que recherche Matchroom.

Toutefois, l’agence ne gérera pas le sportif. Le terrain reste la base. Mais autour, tout est ouvert. L’objectif est clair : transformer l’attention qu’il génère déjà en valeur, et installer Pollock comme une figure qui dépasse le rugby.

À lire aussi : Fin des relégations et expansion à 12 clubs : pourquoi la Premiership devient une Ligue fermée