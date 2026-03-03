La RFU a acté la fin des relégations en Premiership, première division anglaise, qui doit repasser à 12 clubs en 2029 dans un modèle de franchises encadré.

La Rugby Football Union (RFU) a annoncé que la Premiership Rugby deviendra un championnat de franchises, sans promotion ni relégation automatiques.

Actuellement composée de dix clubs, l’élite anglaise doit repasser à douze équipes à partir de 2029, sous réserve de l’état économique du rugby à cette échéance. Le championnat comptait déjà douze formations avant les faillites de Wasps, London Irish et Worcester lors de la saison 2022-2023.

Le système actuel, qui permet théoriquement au champion de deuxième division d’affronter le dernier de Premiership en barrage, prendra fin après cette saison. Il sera remplacé par un « système d’intégration et de rétrogradation » fondé sur des critères économiques, financiers et structurels.

A landmark agreement is reshaping the future of professional rugby in England, creating a stronger, more aligned, and more sustainable system. Click below to read more about the planned changes.@EnglandRugby | @premrugby | @Champrugby | @ThePWR | @theRPA — England Rugby (@EnglandRugby) February 27, 2026

Les clubs candidats devront notamment justifier d’une saison en D2 et satisfaire à des exigences de stabilité financière, d’infrastructures et de performance.

Déficit cumulé de 39 M€

Le potentiel de croissance géographique, l’impact communautaire et la contribution au rugby féminin seront également évalués par un comité indépendant, l’Expansion Review Group.

Selon un rapport publié en novembre, le déficit cumulé des dix clubs atteignait 34 millions de livres sterling (39 M€) en 2023-2024.

