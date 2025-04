La Sports Management School (SMS), référence en management du sport, célèbre le premier anniversaire de son partenariat avec le Paris Saint-Germain Handball. Dans le cadre de cette collaboration, le club parisien confie aux étudiants de l’école l’activation de son prochain match contre Limoges. Une première historique sur une compétition officielle de handball.

Depuis un an, la Sports Management School (SMS) et le PSG Handball unissent leurs forces pour offrir aux étudiants une immersion professionnalisante dans l’univers du sport business, tout en formant les talents de demain. Ce partenariat permet aux étudiants d’accéder aux coulisses d’un club d’élite – notamment lors de leur remise de diplômes au Parc des Princes – de rencontrer des experts et de bénéficier d’un accès privilégié aux opportunités d’emploi.

Dans ce cadre, les étudiants de la SMS participeront activement à l’organisation de l’événement entourant le match PSG Handball – Limoges, prévu le 4 mai à 17h au Stade Pierre-de-Coubertin. Responsables de l’ensemble du dispositif événementiel, ces derniers seront accrédités comme organisateurs et évolueront au cœur de l’action, aux côtés des joueurs et des spectateurs.

Un partenariat gagnant-gagnant

Et pour qu’un partenariat soit totalement bénéfique, il est primordial que chaque partie puisse profiter des opportunités et du savoir-faire offerts par son homologue. Ainsi, les joueurs du PSG Handball sont invités à s’inscrire à l’une des formations onlines de la SMS (Bachelor et MBA) entièrement dédiées aux sportifs de haut niveau. En parallèle de leur carrière ou afin de préparer leur reconversion, un programme spécifique d’accompagnement sur mesure a donc été mis en place par l’école.

La déclaration