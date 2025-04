Cyril Linette est nommé directeur général des Alpes françaises 2030

Après plusieurs semaines d’échanges parfois tendus entre Edgar Grospiron et les membres du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le bureau exécutif du COJOP a validé la nomination de Cyril Linette au post de directeur général des Alpes 2030.

Ancien diplômé de Science Po Paris et de l’Ecole de Journalisme de Lille, l’homme de 54 ans n’en est pas à ses premiers essais dans les domaines du sport et des affaires. Après un passage chez Canal+ où il a dirigé le service des sports, il était devenu président-directeur général du PMU, puis directeur général du quotidien L’Equipe. Il aura en charge tous les aspects opérationnels, juridiques et financiers du COJOP, avec pour mission « d’installer une organisation efficace et agile, de structurer les équipes autour d’une gouvernance solide, et d’assurer la bonne coordination entre les acteurs du projet », selon le communiqué officiel.

Edgar Grospiron, devenu président du COJOP en février dernier, s’est enjoué de la nomination de son bras-droit par le bureau exécutif. Le champion olympique 1992 de ski de bosses a totalement confiance en Cyril Linette pour l’épauler sur des décisions importantes et pour participer à la montée en puissance des équipes d’ici à 2030.

« Cyril Linette est un dirigeant innovant, structurant, réformateur. Il apporte une vision claire sur la création de valeur, la gestion budgétaire, la performance des équipes et la diffusion des contenus. Les Jeux sont aujourd’hui autant un événement sportif qu’une immense plateforme de contenus à fort pouvoir émotionnel. Cyril possède cette capacité à penser à la fois le fond, la forme, et le terrain », Edgar Grospiron.

Le duo se veut très complémentaire. D’un côté, on a Edgar Grospiron qui incarne les valeurs de l’olympisme et le visage du projet Alpes françaises 2030 sur le devant de la scène. Du côté interne, Cyril Linette aura la responsabilité d’appliquer la stratégie opérationnelle avec pragmatisme et agilité. À cinq ans des Jeux et alors que la mise en place du COJOP des Alpes françaises 2030 avait déjà connu quelques turbulences, il était nécessaire d’apporter une structure dans le Comité d’Organisation pour faire de ces Jeux de 2030 une réussite.