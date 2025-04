Salomon s’est associé à Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe pour diffuser et soutenir le circuit Golden Trail World Series (GTWS), le principal circuit de trail running courte distance, auprès d’une audience croissante de fans de sports dans le monde entier.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, WBD Sports Europe supervisera la production, la distribution et la localisation de la diffusion des courses GTWS sur plusieurs marchés, la promotion du circuit sur les plateformes de médias numériques, ainsi que la commercialisation de ces courses à l’échelle internationale afin d’attirer de futurs partenaires et sponsors.

La couverture en direct du circuit atteindra le public le plus large possible grâce aux chaînes linéaires premium de WBD, notamment Eurosport (en Europe) et TNT Sports (au Royaume-Uni et en Irlande), ainsi qu’en direct et à la demande via ses plateformes de streaming Max et Discovery+. Cette diffusion sera complétée par un vaste réseau de partenaires de diffusion, incluant des chaînes gratuites et des plateformes OTT. De plus, des contenus vidéo gratuits, des actualités et des récits seront accessibles via ses puissantes plateformes numériques et réseaux sociaux, tels que Eurosport.com et TNTSports.co.uk.

Un nouveau programme RSE

Le circuit dévoile parallèlement un nouveau programme RSE, incluant un outil open source innovant baptisé « My Event Impact », développé en partenariat avec Protect Our Winters, AirCoop et des courses clés. Cet outil permet d’évaluer l’impact des événements avant leur sélection et de suivre leurs progrès une fois intégrés au circuit. Ce programme RSE, qui sera entièrement présenté lors de la Grande Finale de cette année, s’appuie également sur la promotion d’un sport plus responsable ainsi que sur la valorisation de la diversité et de l’inclusion.

Saison 2025 du circuit GTWS :

• Kobe Trail – 19 avril au Japon

• Great Wall Race – 26 avril en Chine

• Golfo dell’Isola Race – 17 mai en Italie

• Zegama-Aizkorri – 25 mai en Espagne

• Broken Arrow Skyrace – 22 juin aux États-Unis

• Tepec Trail – 29 juin au Mexique

• Pitz Alpine Glacier Trail – 2 août en Autriche

• Sierre-Zinal – 9 août en Suisse

La grande finale du GTWS 2025 aura lieu à Valle di Ledro – Garda Trentino, en Italie, en octobre.