Records d’audiences pour l’édition 2025 de Paris-Roubaix

9,6 millions, c’est le nombre de français ayant suivi au moins l’une des deux courses de Paris-Roubaix. Qu’il s’agisse de l’épreuve masculine ou de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, l’édition 2025 de l’Enfer du Nord a battu des records d’audience, en TV et sur le digital, le 12 et 13 avril dernier.

Si les audiences sont aussi bonnes chez les hommes, c’est en grande partie grâce à l’effervescence autour du duel attendu entre Tadej Pogacar, victorieux le week-end précédent sur le Tour des Flandres et premier vainqueur sortant du Tour de France à venir s’essayer sur la reine des classiques depuis l’Américain Greg LeMond en 1991, et Mathieu Van der Poel, double vainqueur sortant et récent vainqueur de Milan-Sanremo. La confrontation a tourné à l’avantage du Néerlandais, qui devient le troisième cycliste de l’histoire à réussir le triplé d’affilée sur Paris-Roubaix après Octave Lapize (1909-1911) et Francesco Moser (1978-1980).

Le cyclisme féminin, lui, connaît un succès populaire exceptionnel depuis le retour de l’édition féminine du Tour de France en 2022. Les moyens humains, matériels, financiers et médias augmentent fortement d’année en année, expliquant les scores d’audience records affichés par le Paris-Roubaix Femmes avec Zwift de samedi dernier. D’autant que cette année, c’est la championne olympique de VTT Paris 2024, Pauline Ferrand-Prévot, qui s’impose pour son retour dans le peloton de route 7 ans après l’avoir quitté pour le VTT. Elle devient la première française à remporter la course, et première, hommes et femmes confondus, depuis Frédéric Guesdon en 1997.

Des records sur les audiences TV

9,6 millions de Français ont suivi au moins l’une des deux courses, soit une augmentation significative de 10,3% par rapport à 2024. Avec France 3 comme 1ère chaîne nationale sur l’épreuve. À l’échelle mondiale, près de 3,2 millions de téléspectateurs ont suivi Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (+200.000 vs 2024) dans 190 pays, avec un pic historique à 1,9 millions devant la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, soit 23% de part d’audience.

Pour l’épreuve masculine, ils étaient 8,4 millions devant le poste de télévision (+900.000 vs 2024), avec le deuxième meilleur pic enregistré depuis 2006 à près de 4,4 millions de personnes pour suivre l’arrivée de Mathieu Van der Poel (+1M vs 2024). Cela représente une part d’audience monstrueuse de 38%.

Les audiences digitales dans le vert

1,2 millions de visites ont été enregistrés sur les deux sites internet depuis janvier 2025. Le jour J, le site de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift enregistrait une hausse significative de 67% par rapport à l’édition précédente, pour établir un record de 112.000 visites. De son côté, le site internet de Paris-Roubaix affichait, lui aussi, un record incroyable de 575.000 visites le dimanche (+44% vs 2024).

Sur les réseaux sociaux, la communauté de Paris-Roubaix aux 466.800 fans affiche une progression de 9,5% par rapport à 2024, toutes plateformes confondues (Instagram, Facebook, X et TikTok). 20,4 millions de vues cumulées ont été enregistrées dont 9,5 millions pour la seule vidéo du Slovène Tadej Pogacar dans les mythiques douches de Roubaix. La communauté de l’épreuve féminine affiche quant à elle une progression de quasiment 25% des fans, portant le total à 50.900 followers, toutes plateformes confondues. Cocorico, l’émotion de la championne Pauline Ferrand-Prévot capturée en vidéo a fait près de 3,7 millions de vues sur un total de 12,1 millions sur les comptes du Paris-Roubaix Femmes avec Zwift.