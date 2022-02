L’agence JumpStart Studio poursuit son développement dans le milieu du sport

JumpStart Studio, l’agence de contenu basée à Lyon, commence à se faire un nom dans le milieu du sport.

Créée en avril 2021, elle apporte à ses clients des services de création de contenus (vidéo, graphisme, motion design) et de gestion de contenus (community management, campagne ads, influence).

Aujourd’hui, elle travaille avec de nombreux acteurs du monde du sport dont la Ligue Nationale de Handball, l’Olympique Lyonnais ou bien encore Keneo.

Un accompagnement Social Media complet avec la LNH depuis Août 2021

Depuis Août 2021, JumpStart Studio accompagne la Ligue Nationale de Handball dans la gestion quotidienne de ses comptes sur les réseaux sociaux avec des résultats positifs.

Les communautés digitales ont gagné plus de 100 000 abonnés en à peine six mois et surtout, l’ensemble des publications faites tout au long de cette première partie de saison ont touché plus de 50 millions de personnes.

A titre d’exemple, le compte TikTok a dépassé les 20 millions de vues cumulées. La page Facebook touche en moyenne 4 millions de personnes par mois et le compte Instagram presque 2 millions.

Un développement significatif obtenu notamment grâce à l’utilisation de la vidéo et la mise en place d’un ton décalé et fun sur l’ensemble des réseaux.

Fort de cette croissance, l’entreprise compte maintenant 5 collaborateurs prêts à répondre à l’ensemble de vos demandes, n’hésitez pas à contacter Jordan Simon-Chopard, gérant de l’entreprise.

Contact

Jordan Simon-Chopard : contact@jumpstartstudio.fr – 06 46 01 10 55

