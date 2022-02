Venus Williams nouvelle ambassadrice de la marque Lacoste

Aujourd’hui, Lacoste a officialisé la signature d’un contrat avec Venus Williams qui devient égérie globale de la marque.

Pour accompagner l’annonce, un shooting photo (Stas Komarovski) a été organisé pour British Vogue. L’ainée des soeurs Williams qui a remporté 7 titres du Grand Chelem en tennis mettra notamment en avant les pièces « fashion sport » portées par Louise Trotter, directrice artistique de Lacoste. « Cette nouvelle allure sera prochainement incarnée par de nouveaux noms, pluriels, inattendus, qui viendront célébrer ce virage dans les mois à venir » ajoute la marque au croco.

« Je suis une fan de Lacoste depuis toujours » – Venus Williams

« Je suis une fan de Lacoste depuis toujours, dont le style innovatif, au-delà des frontières du sport, m’inspire sans cesse. Louise Trotter est une visionnaire et le travail qu’elle fait en tant que directrice artistique de la maison est novateur et évolue en permanence. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir travailler à ses côtés et de représenter cette nouvelle silhouette fashion sport. » explique Venus Williams dans un communiqué.

« Lacoste célèbre sa nouvelle silhouette, à la croisée de la mode et du sport. Nous y mêlons des détails, des matières techniques et des couleurs vives. Cette allure puise son inspiration dans les racines de notre histoire : des pièces très mode et inspirées par les mouvements du corps, comme l’imaginait René Lacoste. » ajoute Louise Trotter, directrice artistique de Lacoste.

Pour rappel, l’américaine âgée de 41 ans est passionnée de mode et a lancé sa propre marque EleVen. Cette nouvelle collaboration avec Lacoste marque-t-elle le début d’un rapprochement potentiel avec la marque créée en 2007 ?