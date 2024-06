Qatar Airways s’offre le Naming du circuit Premier Padel

Aujourd’hui, le circuit Premier Padel détenu par Qatar Sports Investments (QSI) a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec Qatar Airways.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, la compagnie aérienne donne son nom au circuit qui est rebaptisé « Qatar Airways Premier Padel Tour ».

« Notre collaboration avec Qatar Airways offrira des expériences exceptionnelles aux joueurs et aux fans, ainsi qu’une visibilité mondiale pour le circuit » – Nasser Al-Khelaïfi

« Nous sommes ravis d’accueillir Qatar Airways – la meilleure compagnie aérienne au monde et l’une des principales marques mondiales – en tant que nouveau sponsor titre de Premier Padel » explique Nasser Al-Khelaïfi, Président de Premier Padel, dans un communiqué. « Nous entrons dans une nouvelle ère fantastique pour ce sport et notre collaboration avec Qatar Airways offrira des expériences exceptionnelles aux joueurs et aux fans, ainsi qu’une visibilité mondiale pour le circuit. Nous sommes engagés dans la croissance du padel dans le monde entier et ce dernier partenariat montre l’attrait commercial et sportif de Premier Padel, ainsi que notre désir de faire passer le circuit – et ce sport – au niveau supérieur »

En outre, Qatar Airways devient également le partenaire aérien officiel de Premier Padel. « Notre réseau mondial constituera le moyen idéal pour connecter les fans, les joueurs et les officiels lors de cette tournée de 25 destinations » ajoute Badr Mohammed Al-Meer, Directeur général du groupe Qatar Airways. « Nous sommes impatients de jouer notre rôle dans l’accélération de la popularité et de la croissance du padel en tant que partenaire titre officiel et partenaire aérien officiel du Qatar Airways Premier Padel Tour. Ce sport illustre la diversité de notre portefeuille alors que nous continuons à étendre notre passion pour rassembler les gens à travers le sport ».

Qatar Airways rejoint Red Bull, Wilson, MejorSet, Mondo, Bullpadel et Playtomic en tant que partenaire stratégique clé de Premier Padel.

