À l’occasion du Conseil d’Administration du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP) qui s’est tenu ce jour, son président Edgar Grospiron a présenté un schéma préférentiel des sites appelés à accueillir les compétitions en 2030.

Afin de sécuriser la mise en œuvre du projet, les équipes du COJOP vont engager très rapidement un dialogue avec chaque collectivité concernée. Il permettra d’une part de s’assurer de la faisabilité technique et budgétaire, et d’autre part de formaliser dans des conventions les engagements de chaque partie prenante. Celles-ci définiront les périmètres d’intervention respectifs : le COJOP à l’intérieur des sites et les pouvoirs publics sur le domaine public.

Dans un souci de compacité, d’accessibilité et afin de favoriser l’engouement du public pour chaque type de discipline, il se structure autour de 4 clusters de sites :

Pôle Haute-Savoie : Grand Bornand, La Clusaz

Pôle Savoie : Courchevel, La Plagne, Val d’Isère

Pôle Briançonnais : Serre Chevalier, Montgenèvre

Pôle Nice Côte d’Azur : Nice

Trois dossiers sont en cours de finalisation

: le COJOP et toutes les parties prenantes souhaitent intégrer cette station emblématique pour les épreuves de ski alpin. Jeux Paralympiques : dans le cas où Méribel renoncerait à l’organisation des épreuves de neige des Jeux Paralympiques, le COJOP serait amené à construire, avec le Comité Paralympique Sportif Français (CPSF) et le Comité International Paralympique (IPC), des solutions alternatives.

Ovale de patinage : un processus de sélection est lancé dans le cadre d'un appel à proposition, pour déterminer le site hôte des épreuves de patinage de vitesse.

Une organisation pleinement opérationnelle

Par ailleurs, le directeur général Cyril Linette a présenté les nombreux chantiers lancés ces dernières semaines, notamment :