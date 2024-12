Le maillot qui disparaît pour faire exister une nation

La fédération de football des Îles Marshall et la marque PlayerLayer sortent un maillot qui disparaît pour alerter sur la situation du pays et de son statut auprès de la FIFA.

Les Îles Marshall est une petite nation située dans l’océan Pacifique, entre Hawaï et l’Australie, et est le seul des 193 États de l’ONU à ne pas avoir d’équipe nationale reconnue par la FIFA. Les procédures sont en cours, mais elles sont très longues et les Îles Marshall n’ont pas de temps à perdre. La montée des eaux menace de plus en plus sérieusement l’existence des îles qui finiront par être englouties par l’océan d’ici 2050, ou avant selon certaines recherches.

C’est là que le maillot entre en scène. Pour sensibiliser le grand public, la fédération de football des Îles Marshall (MISF) a fait appel à la marque PlayerLayer pour designer un maillot extérieur inédit. Intitulé « No-Home » (« Pas de maison », en référence aux noms habituellement donnés au maillot domicile « home » et extérieur « away ») et imaginé par Matias Otero, le maillot comporte des éléments typiques de la culture indigène comme le canoë à balancier, la fleur de Plumeria et le requin blanc.

Le « No-Home Jersey »

Le flocage « 1.5 », rappelant les degrés et le seuil réchauffement climatique à ne pas dépasser, et le slogan « We deserve to thrive » (« Nous méritons de prospérer ») de la poète Kathy Jetnil-Kijiner originaire des Îles Marshall, sont également présents sur la tunique.

Mais c’est dans sa communication que le maillot a fait parler. Car si la MISF en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux comme n’importe quelle autre fédération, certains éléments du maillot disparaissaient au fur et à mesure des postes. Un trou au niveau du trapèze, une manche en moins, une partie manquante sur le côté gauche du maillot… Ce qui n’a pas manqué de questionner les internautes, invités à réagir au maillot avec le hashtag #NoHomeJersey.

L’objectif est donc d’attirer l’attention sur cette urgence climatique et d’accélérer le processus de reconnaissance par la FIFA alors que les Îles Marshall possèdent déjà une équipe et un terrain tout à fait praticable.

Le maillot est en vente dans sa version complète à un peu plus de 60€.

