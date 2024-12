Man City portera un maillot créé par les fans à partir d’une IA en 2026

Le club mancunien et Puma vont laisser les supporters designer le maillot de la saison 2026/27 à l’aide d’une intelligence artificielle.

Ce n’est pas la première fois que Puma fait participer les fans dans la création d’un maillot. Le récent maillot collector des 125 ans de l’AC Milan en est la preuve. Mais cette fois-ci, le fan aura les pleins pouvoirs dans la création de la tunique, ou presque. En collaboration avec l’entreprise IA DeepObjects, City et Puma organisent un concours où les supporters du club pourront choisir les couleurs, l’écusson ou encore le col du maillot.

Le principe est plutôt simple, à partir de mots-clés sélectionnés par le supporter, la technologie « Puma AI Creator » va créer un maillot. Chaque fan pourra générer 2 designs maximum et devra envoyer ses choix avant le 20 décembre 2024. Le temps pour Puma et Manchester City de choisir lequel des résultats sera le 3e maillot des Sky blues pour la saison 2026/27.

L’inscription se fait sur un site dédié. Les 10 finalistes seront récompensés avec un maillot signé tous les joueurs de l’équipe, 2 billets VIP pour un match à domicile et d’autres cadeaux Puma. Celui dont le maillot sera choisi recevra le « prix ultime » : un voyage tout compris en plus de 2 billets VIP d’un match à l’Etihad Stadium, un maillot encadré et signé par l’équipe en plus de voir son maillot porté par les joueurs durant la saison 2026/27.

Pour donner un avant-goût aux supporters, Puma a demandé aux 3 gardiens du club ; Emerson, Stefan Ortega et Rico Lewis, de réaliser un maillot de la même manière. La tunique sera portée prochainement et deviendra par la même occasion, le premier maillot porté en math officiel de l’histoire du football générée par l’IA.

Il manquerait plus que le 115 charges pesant sur le club (accusé par la Premier League d’avoir contourné des règles financières entre 2008 et 2018) dans son procès actuel soit validées et que Manchester City se retrouve dans les diffusions inférieures dans les prochaines années…

À lire aussi