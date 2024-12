Voici le nouveau ballon adidas des 2 dernières journées de Ligue des Champions

adidas vient de dévoiler le ballon qui sera utilisé lors des journées 7 et 8 de la phase ligue de la Champions League.

Qui dit nouvelle formule, dit nouvelles habitudes. Les fans de foot avaient plutôt l’habitude de découvrir une nouvelle version du ballon de la Champions League pour la finale, mais cette année adidas déroge à la règle. Baptisé « Fired Up », le ballon à dominante rouge avec des étoiles blanches sera donc utilisé lors des 2 dernières journées de la Ligue des Champions avant la phase à élimination directe.

La marque allemande précise que ce ballon a été fabriqué à partir de « polyester recyclé et de l’encre à base d’eau » et comporte également « des fibres de maïs, de la canne à sucre, de la pulpe de bois et du caoutchouc ». À noter également que 1 % du produit net des ventes mondiales des ballons de football adidas est reversé à Commun Goal, une association caritative qui souhaite contribuer à la construction d’un avenir meilleur grâce au football.

Le ballon est en vente chez adidas au prix de 40€ pour la version classique ou 150€ pour la version pro.

