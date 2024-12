Emirates célèbre les 125 ans de l’AC Milan avec un avion aux couleurs du club

Partenaire du club milanais depuis plus de 10 ans, la compagnie aérienne émiratie a personnalisé un Airbus A380 en rouge et noir.

125 bougies, ça se fête ! D’autant plus quand on est l’un des plus grands clubs de l’histoire du football. Et c’est ce qu’a fait l’AC Milan avec la sortie d’un magnifique maillot collector, mais désormais, c’est à l’un de ses partenaires d’offrir un cadeau au club. Emirates, présent sur la maillot rossoneri depuis la saison 2010/11, lorsque la marque s’appelait encore Fly Emriates, vient de dévoiler un Airbus A380 personnalisé pour l’AC Milan.

Pour cette édition spéciale, l’énorme avion de ligne comporte le logo du club à l’avant et à l’arrière du fuselage avec en plus l’inscription « Milan », dans la typographie du club, proche des ailes arrière. Plusieurs jours milanais, le coach et un certain Zlatan Ibrahimovic étaient là pour la découverte de cet avion.

Emirates a également annoncé être le présentateur des trophées « AC Milan Hall of Fame » réalisés par Tiffany & Co, remis à la légende du club, Franco Baresi.

En tout cas, chez Emirates, on ne se complique pas la vie : on fait un avion spécial pour les grandes occasions. Souvenez-vous lors de l’officialisation du partenariat avec la NBA.

