« La Source Parisienne » dévoile le maillot Third 2021-2022 du PSG (et nous explique sa passion)

A une semaine du début de l’UEFA Champions League, les premières images du nouveau maillot Third 2021-2022 du Paris Saint-Germain ont été dévoilées par « La Source Parisienne », un activiste parisien présent sur les réseaux sociaux.

Mourad de son prénom a lancé il y a quelques années « La Source Parisienne » sur Facebook Twitter et Instagram avec la volonté de créer un lieu d’échanges et de donner la parole aux supporters du club qui ne peuvent pas s’exprimer dans les médias. « Les gens me connaissent surtout pour les leaks des maillots du PSG » nous précise-t-il. Travaille-t-il sur ce sujet avec le club de la capitale ? « Pas du tout, les clubs détestent les leaks pour être franc. On pourrait croire que je n’ai qu’une source mais j’en ai plus d’une vingtaine et ça ne fait qu’augmenter. »

Hier, ce supporter a dévoilé les premières photos du maillot Third « en vrai » du PSG. Un jersey noir et gris sur lequel on retrouve le logo du club positionné au milieu de la face avant. Le logo Nike est lui visible sur la manche gauche et droite. Le logo du sponsor maillot ALL est lui visible sur une bande grise horizontale. Un look qui peut rappeler celui de certains maillots de la fin des années 90, début des années 2000 du club. Dans les détails, on retrouve les 8 départements d’Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95).

🚨EXCLU LA SOURCE / J’ai l’immense honneur de vous présenter la tuerie de l’année. Notre nouveau maillot Third 2021/2022. Retour du gris Opel 2001, logo centré façon rétro, swoosh Nike sur les côtés. Departements franciliens sur le col. Sortie semaine prochaine⏳🚀🔴🔵 pic.twitter.com/YwNXsPEBfS — La Source Parisienne (@lasource75006) September 6, 2021

Avant de sortir des photos des maillots, La Source Parisienne parvient plusieurs mois en avance à proposer des illustrations des futurs maillots du PSG en fonction des informations qu’il récolte ici et là. « J’ai déjà plusieurs maillots de prêts pour la saison prochaine 2022-2023, j’ai de bonnes bases sur les infos que j’ai, j’avance bien mais laissons les maillots de cette année sortir (rires). C’est un travail de plusieurs mois. Je reçois des informations comme les couleurs dominantes et je les mets sur la planche avec des graphistes. »

Des fuites (leaks) de maillots – comme peut le proposer le site FootyHeadlines – qui ne plaisent pas forcément aux clubs et aux équipementiers qui planifient les sorties avec un storytelling millimétré. Pour Mourad, « il faut vivre avec le leak ».

« J’observe le même schéma chaque année avec des critiques au tout début… et ça fini en rupture de stock. »

Comme chaque année et dans tout les clubs, les nouveaux maillots sont critiqués par certains supporters, pour diverses raisons. La principale étant bien souvent le non respect des couleurs ou d’anciens design historiques . « Avec mon compte, j’observe le même schéma chaque année avec des critiques au tout début… et ça fini en rupture de stock ! Il y a souvent un gap entre les croquis que je partage et les maillots en vrai et surtout portés par les joueurs. Les supporters sont les garants de l’histoire et c’est nécessaire de s’exprimer. Il ne faut pas en abuser et toujours râler ça dessert cette cause noble »

En passionné de football, Mourad a une affection particulière pour le maillot. « Je suis un grand passionné de maillots. Un maillot n’est pas juste un bout de tissu. Il représente et sacralise tout un club. Il représente une étape de la vie, chaque maillot renvoie à des souvenirs personnels, une histoire, une idole comme Rai ou Ginola. Il peut aussi renvoyer à des souvenirs lointains comme vos premiers matchs avec votre père quand vous étiez tout petit à la genèse de votre passion. C’est pour cela que le sujet des maillots est très sensible. À chaque nouveau maillot, le supporter a peur de voir son histoire disparaître et ses souvenirs s’envoler. Je compare ça à un parfum. Tu ouvres ton armoire et tu as toute une histoire, des dates précises qui reviennent en tête. Certains critiquent tout ce qui est nouveau par habitude mais le premier Hechter à l’époque était critiqué car il faisait rupture avec le passé du club. Une bande rouge imposante verticale ce n’était pas notre club mais il est devenu légendaire. Chaque maillot peut devenir légendaire. L’histoire est très importante mais il faut savoir apprécier des belles choses quand elles sont nouvelles. Certains sont bloqués dans le passé. Mais au fond, le futur de demain sera le passé … le rétro de demain. Laissons le temps et les parcours européens de notre club faire les choses. »

« Chaque maillot renvoie à des souvenirs personnels, une histoire, je compare ça à un parfum. »