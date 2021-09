Facebook devient Fournisseur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

A la veille du J-2 ans du début de la Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France, le comité d’organisation officialise la signature d’un contrat de partenariat avec Facebook qui sera Fournisseur Officiel des Réseaux Sociaux.

« C’est pour nous une immense fierté de voir Facebook s’associer à un grand événement sportif international. Après la crise que nous venons de traverser, la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera le moment retrouvé de la fête et du partage pour les fans français et internationaux » précise Claude Atcher, Directeur Général de France 2023, dans un communiqué. « Dans les stades comme en dehors, sur toutes les applications qui font de Facebook le plus grand stade du monde, nous aurons à coeur d’amplifier l’expérience de nos supporters et de prolonger ce lien qui nous est cher. »

Ce mercredi 8 septembre, un Facebook Live sera organisé à 18H sur la page de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Au programme, des célébrations du J-2 ans avec la participation de personnalités du monde du rugby. Parmi les premières activations, Facebook proposera courant septembre un filtre ludique aux couleurs de l’évènement.

Dans le cadre de ce partenariat, France 2023 tâchera de tirer profit du géant (Facebook mais également Instagram) pour booster la vente des billets de matchs. « On a vendu énormément de billets mais pas tous les billets. Si on compte les billets vendus au grand public et ceux aux partenaires privilégiés de la compétition, on a vendu autour de 1,5 million de billets, donc il en reste encore un million à vendre. Il faudra que l’on aille chercher ville par ville les acheteurs de billets sur les matches moins attractifs. L’enjeu n’est pas le France – Nouvelle-Zélande de l’ouverture mais l’Amérique 1-Afrique 1 un mercredi après-midi à Lyon. On a 60 000 billets à vendre sur ce match et Facebook va nous aider, car le réseau est capable d’identifier tous les comptes rugby en France, près de 14 000 à notre connaissance » précise Claude Atcher dans une interview au journal L’Equipe. Facebook revendique 2,9 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et 40 millions en France.

En parallèle, le communiqué précise que Facebook formera les 3 000 apprentis du programme Campus 2023 à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. « Ce programme d’apprentissage, conçu par France 2023, vise à former la nouvelle génération de professionnels du sport français, avec comme ambition de laisser en héritage aux clubs sportifs et aux ligues régionales de nouvelles ressources pour les professionnaliser davantage. La communication digitale communautaire est désormais un incontournable de l’organisation d’évènements sportifs, et du développement de structures sportives, il est donc capital de former les utilisateurs de demain. »

« Nous avons souhaité nous associer à un événement sportif de l’envergure de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 pour deux raisons fondatrices. D’une part, l’envie de tout faire pour permettre aux fans en France et dans le monde entier de vibrer ensemble, et avec leur équipe, pendant cette grande fête du rugby, que ce soit sur Facebook ou sur nos autres applications. Et, d’autre part, parce que nous avons un rôle à jouer au sein de la société et de l’économie françaises, et à ce titre, nous sommes ainsi ravis de pouvoir accompagner le formidable programme de formation qu’est Campus 2023 » ajoute Laurent Solly, vice-président Facebook Europe de Sud.

Lors de l’Euro 2020 de football, TikTok avait signé un contrat de partenariat avec l’UEFA. De quoi motiver un peu plus Facebook à s’engager avec l’évènement rugby, surtout que le célèbre réseau social se fait discret ces derniers mois dans l’univers du sport.