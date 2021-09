Droits TV – Discovery (Eurosport) sécurise l’Open d’Australie jusqu’en 2031

Aujourd’hui, Discovery (Eurosport) et Tennis Australia ont annoncé la signature d’un nouvel accord de diffusion de 10 ans, soit jusqu’en 2031, pour l’Europe concernant l’Open d’Australie.

Dans le détail, ce contrat de droits TV de long terme (2022-2031) prolonge la collaboration entre le premier Grand Chelem de la saison et la chaîne Eurosport qui diffuse le tournoi depuis 1995.

Outre la compétition sportive, Discovery précise dans son communiqué la volonté de créer de nombreux contenus lifestyle et divertissement. « Réputée dans le monde entier pour ses contenus non-fictionnels couvrant les thématiques très populaires de la maison, l’aventure, le voyage, la nourriture, la nature, l’environnement et la science, Discovery et Tennis Australia viseront à engager l’ensemble de leurs publics pour favoriser le développement du tournoi au cours de la prochaine décennie. »

Malgré la perte des droits de Roland-Garros en France sur le cycle 2021- 2023, Eurosport sécurise un droit premium du tennis qui marque le début d’année. Pour rappel, la chaîne diffuse également l’ATP Tour (2019-2023) ainsi que l’US Open. Si Eurosport a « perdu » RG en France, Discovery a récemment annoncé un contrat de 5 ans pour Roland-Garros en Europe, hors France, pour plus de 50 territoires.

« Depuis plus de 25 ans, Eurosport a contribué à faire connaître le meilleur de l’Open d’Australie en Europe et nous sommes ravis de prolonger et d’étendre ce partenariat historique. Nous sommes impatients de faire vivre notre couverture innovante à travers les chaînes et les multiples destinations en ligne d’Eurosport et de Discovery, et de raconter l’histoire des joueurs sur le court et en dehors, en janvier et tout au long de l’année. » ajoute Craig Tiley, CEO de Tennis Australia Directeur du tournoi.