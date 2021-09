Après Nadal, Fernando Alonso s’offre un Yacht Sunreef

Après Rafael Nadal, un autre sportif espagnol en la personne de Fernando Alonso va s’offrir un catamaran personnalisé auprès de la marque Sunreef Yachts. Le contrat de construction a été signé le 1er septembre.

Dans le détail, le double Champion du Monde de Formule 1 a commandé un catamaran 60 Sunreef Power Eco personnalisé. muni de moteurs électriques et équipé du système de panneaux solaires développé en interne par le chantier. Le yacht disposera également de batteries ultralégères conçues sur mesure par Sunreef Yachts et d’un système de climatisation à basse consommation d’énergie.

« J’observe l’évolution de cette marque depuis un certain temps et j’apprécie leur détermination à faire progresser l’innovation avec la gamme Sunreef Yachts Eco. J’ai hâte de me lancer dans ce projet en sachant que le 60 Sunreef Power Eco représente tout ce que je recherche : une ingénierie de pointe, un savoir-faire excellent et un produit écoresponsable hors pair » précise Fernando Alonso, dans un communiqué.

« Nous sommes très fiers d’accueillir Fernando Alonso dans notre famille. Nous entamons un grand voyage ensemble en commençant un nouveau projet de 60 Sunreef Power Eco électrique. Nous faisons un autre grand pas vers une expérience de plaisance plus responsable et nous sommes ravis de le faire avec un ambassadeur exceptionnel et inspirant à bord » a ajouté Francis Lapp Fondateur et Président de Sunreef Yachts.