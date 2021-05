Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile 2021-2022 conçu par Jordan

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021. Pour la première fois, c’est le logo Jordan Brand qui apparaîtra sur la tenue domicile du club.

Pour ce nouveau maillot dont le design a fuité il y a quelques jours, Jordan Brand, qui appartient à Nike, et le PSG ont décidé de laisser de côté le design Hechter réapparu pour les 50 ans du club sur les maillots de cette saison.

« Le maillot domicile du Paris Saint-Germain aux couleurs bleu marine, rouge et blanc conserve l’ADN du club qui lui est cher. Ce sont les jerseys mythiques de l’équipe de Michael Jordan basée à Chicago, qui ont inspiré les lignes autour du col et des manches » précise le communiqué.

Pour accompagner la présentation de ce nouveau Jersey, Jordan et le PSG mettent en scène Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Ander Herrera et Mauro Icardi.

Pour compléter ce maillot, le short s’inspire lui aussi du basketball avec un « diamond short ». Bien évidemment, une nouvelle collection Jordan x PSG accompagne le nouveau maillot domicile 21-22 avec des produits d’entraînement et lifestyle pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 7 et une Jordan MA2.

Notons qu’à première vue, il existe une différence non négligeable entre le maillot « Match » porté par les joueurs et le maillot « stadium » (réplica). Sur ce dernier, on remarque plus les deux bandes « texturées » sur la face avant qui viennent délimiter les différentes parties du maillot.

Nouveau maillot domicile PSG x Jordan 2021-2022 (version Match)

Acheter ici

Nouveau maillot domicile PSG x Jordan 2021-2022 (version réplica)

Acheter ici

Des maillots qui sont en vente au prix de 140€ pour le maillot officiel de match (Nike Dri-fit ADV) et 90€ pour le réplica.

Alors que le Collectif Ultras Paris a récemment appelé au boycott de ce nouveau maillot, il est encore temps de se procurer les maillots Hechter de cette saison à -50% !