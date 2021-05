Tennis – Un prize money encore en baisse pour Roland-Garros 2021

Ce midi, la Fédération Française de Tennis (FFT) a dévoilé les contours du prochain Roland-Garros 2021.

Lors de la conférence de presse virtuelle, Gilles Moretton (Président FFT), Amélie Oudéa-Castéra (Directrice Générale de la FFT) et Guy Forget (Directeur du tournoi) ont notamment expliqué les conditions d’accueil du public et de l’organisation générale du Grand Chelem.

Au total, Roland-Garros compte pouvoir vendre un total de 118 611 billets pendant la quinzaine dont près de 50% d’accès pour les annexes.

Le prize money sera lui en légère baisse avec un total de 34,367 millions d’euros reversés aux joueurs et aux joueuses, une somme presque identique à celle de l’édition 2020 (environ 38M€). Lors de l’édition 2019, le prize money global était de 42,6 millions d’euros.

Dans le détail, le prize money des qualifications et des deux premiers tour sont maintenus au niveau de l’édition 2020. Une défaite au 1er tour de Roland-Garros 2021 rapportera donc encore 60 000€. « Au vu du contexte actuel, nous sommes fiers d’avoir opté une nouvelle fois pour un Prize Money solidaire, permettant de soutenir une catégorie de joueuses et de joueurs particulièrement touchée par la crise sanitaire » précise Guy Forget. « Nous réduisons l’écart des gains entre le premier tour et le vainqueur du tournoi, de 1 à 23 ». Sans dévoiler le montant précis qu’empochera le vainqueur de Roland-Garros 2021, on peut donc estimer que le gagnant et la gagnante empocheront chacun environ 1,38 million d’euros (contre 1,6M€ en 2020).

Roland-Garros 2021 – Présentation des mesures d’accueil du public

Le tournoi de Roland-Garros adaptera sa jauge de public en fonction des différentes étapes du déconfinement annoncées par le Président de la République, le 29 avril dernier :

– du 24 au 28 mai, les épreuves de qualifications se joueront à huis clos, comme annoncé par la FFT dès le 13 avril dernier. Elles seront diffusées en direct sur la plateforme digitale de France Télévisions pour la France ;

– du dimanche 30 mai au mardi 8 juin (phase 2 du déconfinement), le stade Roland-Garros, qui s’étend sur près de 12 hectares et qui est composé juridiquement de 6 ERP (courts numérotés Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, et courts annexes n°2 à 5, 6 à 9 et 10 à 14), accueillera 5 388 spectateurs par jour. La capacité d’accueil de chaque ERP sera limitée à 35% de leur capacité maximale, avec un plafond de 1 000 spectateurs ;

– à partir du 9 juin (phase 3 du déconfinement), le court Philippe-Chatrier pourra accueillir 5 000 personnes et l’accès au stade sera conditionné à la présentation d’un Pass sanitaire. La jauge de spectateurs sur l’ensemble du stade montera jusqu’à un maximum de 13 146 spectateurs les 9 et 10 juin. Lors des cinq derniers jours du tournoi, le nombre d’ERP variera de 4 à 2 compte tenu de la décroissance du nombre de matches à disputer. La capacité d’accueil de chaque ERP sera limitée à 65% de leur capacité maximale, avec un plafond de 5 000 spectateurs

Les sessions de soirée

Le couvre-feu étant maintenu à 21 heures jusqu’au 8 juin, neuf des dix sessions de soirée programmées à partir du lundi 31 mai sur le court Philippe-Chatrier n’auront pas la possibilité d’accueillir du public. En revanche, le 9 juin, qui coïncide avec le début de la phase 3 du déconfinement et le passage du couvre-feu à 23 heures, Roland-Garros pourra accueillir, à l’occasion de ce dernier quart de finale hommes, une jauge de 5 000 spectateurs pour cette première session de soirée historique qui débutera, pour l’occasion, 1 heure plus tôt que les autres soirs, à 20 heures. Les sessions de soirée seront retransmises par tous les diffuseurs partenaires dans 222 territoires et par Amazon Prime Video en France.

Lors de cette édition 2021 du tournoi, le placement en tribune sera soumis à un protocole précis : pour les courts numérotés, un écart d’un siège, sur chaque rang, entre chaque groupe d’acheteurs, composé au maximum de 4 personnes. Pour les courts annexes, un aménagement sera prévu pour le respect de la jauge, le placement étant libre sur les sièges disponibles.

Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, en toutes circonstances. La FFT mettra tout en œuvre pour sécuriser le respect des gestes barrières et les règles de distanciation physique au sein de chacun des sites et optimisera la gestion des flux aux abords du stade, dans les allées et par point de vente ou de service. Le nettoyage et la désinfection des différentes zones seront intensifiés. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront déployés dans tout le stade. Des équipes médicales et de prévention seront mobilisées sur site et une communication puissante et régulière sera faite pour rappeler les mesures sanitaires et promouvoir l’application TousAntiCovid. Une gestion nominative des accréditations et de la billetterie facilitera un éventuel « contact tracing » en cas de besoin spécifique.

A compter du 9 juin, Roland-Garros sera vraisemblablement le premier événement à déployer le Pass sanitaire. Pour tous les détenteurs de billet, l’accès au stade sera conditionné à la présentation de celui-ci, à savoir le résultat d’un test PCR négatif ou antigénique de moins de 48h, un certificat de vaccination à jour ou le résultat d’un test positif de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, preuve d’une infection ancienne.

Ce Pass sera accepté sous deux formes, digitale, avec l’application TousAntiCovid ou en version papier. Le spectateur devra continuer à se conformer aux mesures sanitaires générales, notamment le respect des gestes barrières et de la distanciation.

S’agissant de la restauration du public, le nombre de points de vente sera renforcé, tout comme le service « Click & Collect » accessible via l’application officielle Roland-Garros. Parallèlement, en phase 2 du déconfinement, des espaces assis exclusivement « en terrasse » seront répartis sur l’ensemble du stade. A titre exceptionnel cette année, la consommation à la place sur le court sera autorisée.

Roland-Garros 2021 – Un protocole dédié pour les joueuses et les joueurs

Les joueurs(euses) et leur entourage seront soumis à un protocole sanitaire avant et durant toute la durée du tournoi. Celui-ci s’inspire du protocole de la WTA et de l’ATP. À leur arrivée à l’hôtel, ils devront être testés une fois, dans une période de 72 heures avant leur entrée en compétition. Une fois que le joueur aura reçu son test négatif, il sera autorisé à récupérer son accréditation et pourra se rendre au stade. Les joueuses et joueurs seront ensuite testés tous les 4 jours.

Pour respecter les contraintes de santé et de sécurité, tous les joueuses et joueurs devront obligatoirement loger dans l’un des deux hôtels proposés par l’organisation du tournoi. Les espaces et les services aux joueurs seront adaptés aux conditions sanitaires liées à la crise du Covid-19.

Pour répondre au respect des mesures sanitaires, le tournoi met également en place des parcours différents pour les joueurs et leur entourage, en fonction de la programmation. Ainsi, les joueurs auront seulement accès au stade le jour de leur match avec deux bases de vie distinctes dotés des mêmes services. Les jours sans match, les joueurs auront uniquement accès aux centres d’entraînement Jean-Bouin et Annexe. Ces mesures permettront de mieux répartir les joueurs par zone, de limiter les croisements et de réduire la densité de cette population dans les espaces qui leurs sont dédiés.

Sur le court, l’organisation du jeu sera également, comme l’an passé, adaptée au contexte sanitaire (nettoyage systématisé des surfaces contacts, port du masque obligatoire pour les ramasseurs et les juges de ligne, pas de ramassage de serviettes…).