Baseball – Ralph Lauren lance une collection en association avec des franchises MLB

Lundi, Ralph Lauren a dévoilé une collection capsule autour de plusieurs équipes de Major League Baseball (MLB) dont les Yankees, les Dodgers, les Cubs et les Cardinals. D’autres équipes seront ajoutées dans un second temps, notamment les Red Sox.

La première collection capsule comprendra des polos, des vestes de satin, des sweats molletonnés et des casquettes New Era aux couleurs de plusieurs équipes signés Ralph Lauren, en tailles adultes et enfants. En complément, chaque collection accueillera, sur des polos et sweats à col rond, l’ours Polo Bear représentant les différentes équipes.

Cette collaboration sera mise en lumière sous des formats originaux, à commencer par une campagne mondiale qui revisite les cartes de baseball vintage ! Tout d’abord lancée dans sa version numérique, cette campagne investira également les grandes villes via des fresques et des publicités murales géantes en relief.

Parallèlement, un camping-car vintage Ralph Lauren sillonnera les routes des États-Unis, proposant des plats et boissons autour du baseball, notamment à New York et à Chicago. Pour chaque achat, certains points de vente offriront du popcorn aux couleurs de la collaboration Ralph Lauren x MLB.

Deux autres collections capsules seront également lancées cet automne et pour les fêtes de fin d’année. Cette collaboration avec la MLB vient rejoindre les autres partenariats de la marque dans le sport comme Team USA, Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie ou encore le circuit PGA of America.

A l’automne 2018 et pour les 50 ans de la marque, les Yankees avaient invité Ralph Lauren à faire le premier lancer d’un match.