L’AS Monaco dévoile sa nouvelle signature « RISE. RISK. REPEAT » et un « nouveau » logo

Ce midi, l’AS Monaco a dévoilé sa nouvelle marque « RISE.RISK.REPEAT. ». Un nouveau slogan ou nouvelle signature qui vise à faire retentir l’identité, l’histoire et la vision de l’avenir du club.

Comme nous l’a précisé le club, le travail a été réalisé par l’agence Interbrand qui a également épuré le logo (voir plus bas) et conçu une nouvelle police d’écriture.

« A travers le temps, le club monégasque s’est imposé comme une référence en s’appuyant sur la jeunesse, l’audace et la capacité à relever les défis sportifs au gré de ses épopées européennes et du palmarès qu’il s’est forgé » précise le club monégasque dans son communiqué.

Pour accompagner le lancement de son nouveau slogan, le club a réalisé une vidéo promotionnelle qui réaffirme le positionnement du club, qui lui servira évidemment d’un point de vue marketing.

« Symbolisée par la saison actuelle, dont elle suit parfaitement le mouvement, RISE.RISK.REPEAT. s’inscrit dans les pas de cette nouvelle dynamique » explique Oleg Petrov, Vice-President et directeur général, dans un communiqué. « Le Club a lancé plusieurs projets de développement, à l’image du Centre de performance, et nous avons ouvert l’été dernier un nouveau chapitre sur le plan sportif. La marque se conjugue à cette volonté d’aller de l’avant, dans l’ensemble des activités du Club, en s’appuyant sur ce qui fait la singularité et la force de l’AS Monaco. »

Une nouvelle identité graphique a ainsi été déployée sur l’ensemble des supports de l’AS Monaco dont son site internet officiel.

Notons que pour célébrer ce lancement, l’AS Monaco portera un maillot collector ce week-end pour son match de Ligue 1 Uber Eats contre le Stade Rennais.

RISE souligne l’état d’esprit combatif et audacieux du Club, sa capacité à s’élever, à ne reculer devant aucun défi, quel qu’il soit, comme ses aventures européennes et ses plus belles réussites sportives le rappellent.

RISK marque l’aptitude du Club, à travers son Academy notamment, à faire grandir depuis des décennies de jeunes joueurs, lancés et révélés au contact d’éléments d’expérience, au pied des arches du Stade Louis-II et sur les pelouses de La Turbie. Le Club inscrit ainsi la formation et l’éducation un peu plus encore dans son ADN, comme élément moteur de son évolution.

REPEAT met l’accent sur la faculté de l’AS Monaco à se relever, à repartir au combat en se renouvelant sur et en dehors du terrain pour mieux appréhender l’avenir. Seul club du Championnat de France à avoir remporté au moins un titre lors de chacune des six dernières décennies, l’AS Monaco cultive cette propension à rebondir, à se dépasser et regarder devant soi.

Le logo évolue légèrement

En parallèle, notons que le logo de l’AS Monaco a également été épuré. Depuis 1924, le logo du club monégasque n’a pas connu de grand changement. Aujourd’hui, le nouvel écusson utilise de nouvelles couleurs plus vibrantes – DARING RED et REGAL GOLD – associées à un design plus minimaliste.

Ces derniers jours, l’AS Monaco avait « teasé » le lancement de sa nouvelle signature « RRR » en effaçant les lettres R de ses textes sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1391400061423259650

La nouvelle police d’écriture de l’AS Monaco

Nommée « AS Monaco Diagonale », la nouvelle police d’écriture sur mesure du club propose des attributs pointus et les formes géométriques créent une esthétique moderne.