Le PSG dévoile son nouveau maillot Third 24-25 conçu par Jordan pour « voir la vie en rose »

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2024-2025. Floqué du logo Jordan, le maillot rose pâle « symbolise l’alliance du luxe parisien et de la performance sportive ».

« Conçu pour transcender les générations et les genres, ce maillot va bien au-delà d’une simple tenue de match. Il prolonge l’énergie et l’effervescence de l’été parisien 2024, période où la ville a brillé sur la scène internationale à travers ses performances sportives et son style unique. Symbole d’appartenance et de fierté, il incarne la volonté des supporters et des athlètes de s’imposer avec assurance, sur et en dehors des terrains » explique un communiqué.

Un maillot Third qui est accompagné d’une nouvelle collection Jordan pour le training et lifestyle avec 3 sneakers (dont une édition spéciale de la AJ1 Low). « Cette nouvelle collaboration entre le Paris Saint-Germain et Jordan marque le début d’une montée en gamme des produits, apportant une touche de luxe au vestiaire parisien »

Ce nouveau maillot rose du PSG sera porté pour la première fois par les joueurs le 27 septembre contre Rennes en Ligue 1 McDonald’s.

Découvrez notre nouveau maillot third #PSGxJordan pour la saison 2024/2025 ✔️

Pour accompagner la sortie de ce nouveau maillot dont la version match est vendue au prix de 150€ sans flocage de joueur, les joueurs du PSG comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Warren Zaire Emery ont pris la pose.