Ligue 1 McDonald’s – Le PSG retrouve un sponsor au dos de son maillot avec Snipes

Quelques semaines après le début de la nouvelle saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain accueille un nouveau sponsor visible au dos des maillots des joueurs.

Depuis deux saisons, le club de la capitale évoluait avec un maillot vierge de sponsor sous le numéro des joueurs en Championnat de France.

Aujourd’hui, le PSG a officialisé l’arrivée de SNIPES au dos des maillots et succédera ainsi à Ooredoo, dernière marque visible à cet endroit.

Déjà partenaire du Paris Basketball, le site e-commerce spécialisé dans le streetwear et notamment sneakers devient Partenaire Premium Global pour une durée de 3 ans, soit jusqu’en 2027.

« C’est le plus grand partenariat de l’histoire de SNIPES, et j’en suis très fier. Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’afficher notre logo au dos des maillots du PSG ou de faire de la publicité classique. Le Paris Saint-Germain est la plus grande marque lifestyle dans le monde du football, et ensemble, nous voulons avoir un impact réel — à la fois localement à Paris et à l’échelle mondiale. Étant issu du monde du football, ce projet me tient particulièrement à cœur et représente une alliance parfaite pour SNIPES » explique Dennis Schröder, PDG de SNIPES, dans un communiqué.

Sur ce secteur d’activité, la signature du contrat avec SNIPES est rendue possible par la fin du contrat avec la plateforme GOAT qui était sur la manche du Paris Saint-Germain lors deux dernières saisons. Un espace qui est toujours disponible.

« SNIPES et le Paris Saint-Germain partagent un engagement commun envers la communauté. Grâce à ce partenariat, nous plaçons notre communauté parisienne au centre, tout en élargissant notre influence mondiale au-delà du football » ajoute Nicola Ibbetson, Directrice des Partenariats du Paris Saint-Germain. « En tant que club de la nouvelle génération, cette collaboration est parfaitement alignée avec notre mission de rendre à la communauté par le biais du sport, de la musique et de la culture – aussi bien dans notre ville d’origine qu’à l’international. Nous sommes convaincus que SNIPES est le partenaire idéal pour nous aider à atteindre cette vision. »