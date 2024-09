Bros Agency (Christophe Quiquandon, Antoine Dupont, Blaise Matuidi,…) rejoint le groupe AustralieGAD

Lancée en 2016, l’agence de marketing sportif Bros. Agency se rapproche du Groupe AustralieGAD.

Dans le détail et comme nous le précise AustralieGAD, le fondateur de Bros. Agency Christophe Quiquandon et ses associés gardent une participation au capital. Parmi les investisseurs de Bros. on retrouve notamment Blaise Matuidi, Antoine Dupont, Presnel Kimpembe, Boris Diaw, Vincent Clerc ou encore Ronny Turiaf.

« Après 7 années consécutives de croissance, sans évolution majeure des structures, nous savions que les années 2023 et 2024 constitueraient un moment fort de notre activité (Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques de Paris 2024). Nous devions capitaliser sur ce contexte d’opportunités extrêmement favorable, fidéliser nos grands clients, en gagner de nouveaux et renforcer notre réputation dans le secteur du marketing sportif » explique Christophe Quiquandon, fondateur de Bros. dans un communiqué. « Pari réussi. Aujourd’hui, une alliance avec un groupe indépendant comme AustralieGAD nous permet de dépasser le plafond de verre atteint cet été et de viser une croissance encore plus significative, de nos projets, de nos équipes et de nos actions, grâce au soutien et à la force du groupe. »

Groupe indépendant, AustralieGAD compte 200 salariés pour un chiffre d’affaires groupe de 53 millions d’euros.

« Rien n’était prémédité » ajoute David Leclabart, président du groupe AustralieGAD. « L’idée d’une association de l’agence au groupe est née à la suite d’une rencontre avec Christophe et ses équipes. Avec leur forte ambition de développement, leur superbe track record et le partage de la conviction que les émotions que suscite le sport dans la société peuvent faire bouger les perceptions et les comportements, nous a semblé suffisamment proche de nos valeurs pour envisager une alliance. »

Pour rappel, AustralieGAD est également impliqué dans l’agence « Moneytime » lancé par Nicolas de Fautereau en 2022.

