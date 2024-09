De stagiaire à Président de Nike – Quand le parcours professionnel du nouveau CEO Elliott Hill agite la toile et les médias

La semaine dernière, Nike Inc a annoncé la nomination d’un nouveau Président et CEO en remplacement de John Donahoe en poste depuis 2020.

Face à la période de secousses traversée par l’équipementier sportif numéro 1, le géant américain a décidé de faire appel à un ancien salarié et de le sortir de la retraite en nommant Elliott Hill.

Depuis sa nomination, Elliott Hill et Nike font énormément parler d’eux et de cette nomination, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La raison ? Le parcours professionnel d’Elliott Hill, notamment visible sur LinkedIn, est rapidement devenu viral.

Futur CEO de Nike à compter du 14 octobre, Elliott Hill a débuté chez Nike en tant que stagiaire en 1988 !

Nike’s new CEO may have the best LinkedIn profile ever — 32 years with the same company, from intern to CEO! pic.twitter.com/jC431SCnW6 — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 20, 2024

Retraité de chez Nike depuis 2020, Elliott Hill a récemment investi dans le club de football italien du Venezia FC.

« Je suis ravi d’accueillir à nouveau Elliott chez NIKE » explique Mark Parker, Président exécutif de Nike Inc, dans un communiqué. « Compte tenu de nos besoins futurs, des performances passées de l’entreprise et après avoir mené un processus de succession réfléchi, le conseil d’administration a conclu qu’il était clair que l’expertise mondiale d’Elliott, son style de leadership et sa profonde compréhension de notre secteur et de nos partenaires, associés à sa passion pour le sport, nos marques, nos produits, nos consommateurs, nos athlètes et nos employés, font de lui la personne idéale pour diriger la prochaine étape de notre croissance. Je travaille avec Elliott depuis plus de 30 ans et je suis impatient de le soutenir, lui et son équipe de direction ».

Lors de son dernier exercice (1er juin-31 mai 2024), Nike Inc a réalisé un chiffre d’affaires de 51,4 milliards de dollars. Un chiffre en légère augmentation puisque le précédent CA sur une année était de 51,2 milliards.

Pour l’exercice en cours qui s’achèvera au 31 mai 2025, les prévisions sont loin d’être optimistes puisque les ventes pourraient reculer de 5% selon CNBC. L’annonce des résultats financiers 23-24 de Nike Inc ont évidemment eu une incidence directe en juillet dernier sur le cours du groupe à la bourse. Dès l’annonce, vendredi 28 juin, l’action de Nike a chuté de 20% à 75,37$. Une perte de 28 milliards de dollars de capitalisation boursière qui est passé de 142 milliards de dollars à un peu moins de 114 milliards de dollars.

Un cours du groupe à la bourse qui est reparti à la hausse vendredi dernier.