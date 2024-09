Hockey sur Glace : La FFHG diffuse désormais tous les matchs de D1 et D2 en s’associant avec Sportway

Lors de son media day pour lancer la nouvelle saison, la FFHG a annoncé la diffusion, pour la première fois, l’ensemble des matchs de D1 et D2.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est un peu la devise de la fédération française de hockey sur glace pour la saison à venir. En s’associant avec Sportway, elle a lancé sa propre plateforme pour retranscrire les matchs. Ou plutôt ses propres plateformes puisque, depuis août, Magnus.TV et HockeyFrance.TV sont actifs et comptent 20 000 inscrits à ce jour.

Grâce à Sportway, société spécialisée dans la production de vidéo automatisée par l’IA, une production à distance, avec notamment des caméras VAR, permettra la diffusion des 325 matchs du championnat.

Dans cet élan révolutionnaire, la fédération a aussi joué la carte de la formule classique en s’associant avec BFM Locales. Les chaînes BFM Régions vont ainsi diffuser une trentaine de matchs tout au long de la saison des 6 clubs de Marseille, Nice, Gap, Briançon, Rouen et Cergy-Pontoise.

